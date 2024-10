Mais de 7 milhões de famílias pode ter desconto na conta de luz; saiba quem pode solicitar benefício

A Agência Nacional de Energia Elétrica avalia que as 7,7 milhões de famílias que ainda não estão usando a redução de tarifa podem estar fora por alguns motivos:

Nenhum dos integrantes da família com CPF informado no CadÚnico é titular da fatura de energia. Ou seja, famílias que moram de aluguel recebem o boleto de energia elétrica em nome do proprietário ou do antigo morador;

O CPF da pessoa da família que é titular da fatura de energia elétrica está informado incorretamente no CadÚnico ou na distribuidora;

Família está com endereço desatualizado no CadÚnico;

Para ter direito à Tarifa Social, é preciso estar no Cadastro Único e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. No caso de famílias que tenham portadores de doença ou deficiência que precisam de tratamento com o uso continuado de aparelhos ligados na energia elétrica, a renda mensal é de até três salários mínimos.