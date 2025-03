Mais barato que iPhone: leilão do Detran tem carros a partir de R$ 900; veja como participar

Quem está à procura de uma oportunidade para trocar de carro sem pagar os altos preços do mercado pode encontrar boas ofertas nos próximos leilões do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). O leilão, que começa na segunda-feira (24), em Jundiaí (SP), traz desde veículos com preços acessíveis até modelos mais caros, com valores muito abaixo da tabela de mercado. Mas, atenção: quem decide participar precisa estar atento aos detalhes para não fazer um mau negócio.

A agenda do leilão inclui veículos recolhidos por infração nas vias da região. A partir de R$ 200, o comprador pode levar uma Honda C100 Biz, enquanto o preço de lances mais altos pode ultrapassar os R$ 55 mil, como no caso da Fiat Strada Volcano de 2023. Mas o destaque fica por conta de veículos como o Toyota Corolla Altis de 2012, que começa a partir de R$ 29.000 — um preço muito mais baixo do que se comparado ao de um iPhone de última geração.

De acordo com o edital, os carros aptos a circular, como o Corolla, podem voltar a rodar pelas ruas, mas o novo dono precisa se responsabilizar pelo registro e pagamento das taxas. Já os carros e motos que estão em condição de sucata, com motor ainda aproveitável ou com partes que podem ser recicladas, são vendidos em lotes separados, com preços que variam conforme o estado de conservação.

Carros de oportunidade e preços que chamam atenção

O leilão conta com 147 veículos aptos a circular, entre eles modelos como o Chevrolet Celta de 2013 (R$ 9.200), Ford Ecosport de 2012 (R$ 16.000) e até o Hyundai HB20 de 2014, com lance inicial de R$ 22.600. Já entre os mais acessíveis, destacam-se o Peugeot 207 por R$ 900 e o Renault Clio de 2008, que parte de R$ 3.500. Também há motos, como a Honda CG 150 Titan de 2006, que começa em R$ 1.200.

É importante ressaltar que o Detran-SP não oferece garantia sobre a condição dos veículos. Os compradores devem estar cientes de que os veículos são vendidos no estado em que se encontram, e qualquer reclamação posterior será descartada. Isso é fundamental para quem deseja evitar surpresas.

O que considerar antes de dar o lance

Antes de dar o primeiro lance, é essencial estar atento a alguns pontos. O advogado tributarista Otávio Massa explica que veículos em leilões públicos são frequentemente apreendidos por questões legais ou fiscais, o que pode gerar problemas na documentação. Esses veículos precisam ser avaliados com mais cuidado, já que podem ter pendências jurídicas que exigem a ajuda de um advogado para regularização.

Luciana Félix, especialista em mecânica de automóveis, alerta que, embora os preços sejam tentadores, não há garantias sobre o estado do veículo. "Comprar carros em leilão é como um investimento de risco: você pode se dar bem ou mal", explica. Por isso, recomenda-se fazer uma inspeção presencial antes de qualquer lance, para verificar o estado do motor, câmbio e outros itens essenciais.

Dicas para quem vai participar

Se você está pensando em participar de um leilão pela primeira vez, siga estas orientações para evitar prejuízos:

Estude o edital: Antes de tudo, leia as regras com atenção. O edital é seu guia para entender o processo e saber o que está sendo ofertado. Verifique a procedência: Certifique-se de que o veículo não tem pendências jurídicas ou de documentação. Defina um orçamento: Estabeleça um valor máximo que você está disposto a pagar e não ultrapasse esse limite. Inspecione o veículo: Se possível, visite o local do leilão e veja o carro pessoalmente. Caso isso não seja viável, solicite um relatório detalhado ou até mesmo uma vídeo-chamada com o leiloeiro. Evite fraudes: Utilize apenas canais oficiais para se comunicar com o leiloeiro e sempre verifique a autenticidade das mensagens.

Participar de leilões pode ser uma excelente oportunidade para adquirir um veículo por um preço bem abaixo do valor de mercado, mas exige cautela e atenção para garantir que o negócio seja vantajoso.