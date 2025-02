MagaluPay poderá oferecer crédito direto ao consumidor e ampliar serviços financeiros

A Magazine Luiza obteve autorização do Banco Central do Brasil para o funcionamento da MagaluPay - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Com isso, a varejista amplia sua atuação no setor financeiro, oferecendo crédito e novos serviços para clientes e vendedores da plataforma.

Entre os produtos que serão disponibilizados, destaca-se o crédito direto ao consumidor, modalidade já utilizada nas lojas físicas e recentemente integrada ao comércio eletrônico da empresa.

Com a nova estrutura, a MagaluPay poderá captar recursos adicionais no mercado financeiro, aumentando a eficiência do negócio e reduzindo a necessidade de capital próprio para financiar operações.

A companhia informou que sua área de Relações com Investidores está disponível para prestar esclarecimentos aos acionistas.