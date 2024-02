Lotofácil: quanto rende R$ 1,7 milhão na poupança

O sorteio da Lotofácil 3022, será nesta segunda-feira (05), a partir das 20h pela Caixa Econômica Federal. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 1,7 milhão.

Uma opção comum para quem é iniciante no mundo dos investimentos é considerar a poupança como uma alternativa. Mas será que esse é o melhor caminho?

Confira o rendimento desse valor na poupança caso o vencedor vença o prêmio sozinho, assim como a comparação com outras opções de investimento.

Quanto rendem R$ 1,7 milhão em poupança?

Com um montante de R$ 1,7 milhão aplicados na poupança, o retorno mensal seria de R$ 10.200,00, aproximadamente, considerando a taxa de rendimento de 0,57% registrada em dezembro de 2023. Vale ressaltar que esses rendimentos são isentos de imposto de renda.

R$ 1,7 milhão na renda fixa rendem quanto por mês?

Em um cenário de renda fixa, um investimento de R$ 1,7 milhão em um CDB pós-fixado que remunera 100% do CDI a 11,75% gera um rendimento mensal líquido de cerca de R$ 28.488,24, já descontando o imposto de renda (de 15% para investimentos com duração acima de 720 dias).

Rendimento de R$ 1,7 milhão no Tesouro Direto

Considerando uma simulação com um título prefixado com taxa de 9,70% ao ano e vencimento em 2026, um investimento de R$ 1,7 milhão no Tesouro Direto poderia render aproximadamente R$ 210.794,26 por ano, o que corresponde a cerca de R$ 17.566,19 por mês.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic.

Quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança corresponde a 70% da taxa Selic, mais a taxa referencial (TR).

Por outro lado, se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento passa a ser de 0,5% ao mês, acrescido da TR. Vale ressaltar que o rendimento da poupança é isento de imposto de renda.

Como apostar na Lotofácil?

Para jogar na Lotofácil, você tem a opção de escolher entre 15 a 18 números, dos 25 disponíveis no volante. Você poderá ganhar o prêmio acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Além disso, é possível utilizar a Surpresinha para deixar o sistema escolher os números por você ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Os sorteios ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h.

Quanto custa para apostar na Lotofácil?

Os valores das apostas na Lotofácil variam conforme a quantidade de números escolhidos. Para uma aposta de 15 números, o custo é de R$ 2. Se você optar por 16 números, o valor da aposta será de R$ 32. Para uma aposta com 17 números, o custo é de R$ 272. Por fim, a aposta máxima, com 18 números, terá um valor de R$ 1.632.

Quantos números preciso acertar para receber o prêmio da Lotofácil?

Para receber prêmios na Lotofácil, é necessário acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.