Lotofácil de Independência: confira resultado do concurso 2.610; prêmio estimado em R$ 180 milhões

A Caixa realizou o sorteio do concurso 2.610 da Lotofácil de Independência, neste sábado, 10 de setembro, com prêmio estimado de R$ 180 milhões de reais. Veja as 15 dezenas sorteadas: 24-22-05-07-09-17-08-20-11-16-15-01-10-12 e 03.

Assim como nos demais concursos das Loterias Caixa, o prêmio principal oferecido não acumula. Se não houver aposta premiada com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50, e o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 180 milhões e aplique na poupança, receberá mais de R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês. O valor seria suficiente para comprar 150 imóveis no valor de R$ 1,2 milhão cada.