Lotofácil da Independência: último dia para apostar; prêmio estimado é de R$ 180 mi

A Lotofácil da Independência sorteia o maior prêmio da história do concurso neste sábado, 10 de setembro, às 20h. Os participantes têm até às 18h para apostar e concorrer ao prêmio estimado em R$ 180 milhões. O sorteio será transmitido ao vivo pela televisão e no canal da Caixa no YouTube.

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, a Lotofácil da Independência não acumula. Isso significa que, se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 180 milhões e aplique na Poupança da Caixa, receberá mais de R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês. O valor seria suficiente para comprar 150 imóveis no valor de R$ 1,2 milhão cada.

Como apostar

Para apostar na Lotofácil, o participante deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, ou deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha. Uma aposta simples, de 15 números, custa R$ 2,50. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no aplicativo Loterias Caixa e no portal online Loterias Caixa, onde é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 12 apostas para o concurso de número 2.610, bem como outros combos com outras modalidades além do concurso especial. Na seleção do combo, o cliente pode escolher entre visualizar os números selecionados em cada aposta ou no formato Surpresinha.

No portal e no app, o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito.

Bolão Caixa

Para ter mais chances de ganhar na Lotofácil da Independência, é indicado formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer uma das mais de 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 3, sendo possível realizar um bolão com no mínimo duas e no máximo cem cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Repasses sociais

Do valor arrecadado pelas Loterias da Caixa, quase metade é destinado a repasses sociais, conforme determinado pela legislação vigente. Sendo assim, as apostas realizadas contribuem com o desenvolvimento de áreas essenciais do Brasil, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social.

Para saber mais sobre os repasses sociais, basta acessar o site das Loterias Caixa.

