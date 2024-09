Lotofácil da Independência sorteia prêmio de R$ 200 milhões nesta segunda; saiba como jogar

Os interessados em apostar na Lotofácil da Independência devem se apressar. O sorteio do concurso 3.190 da modalidade acontece nesta segunda-feira, 9, a partir das 20h. A transmissão será a partir das 20h no canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio estimado é de R$ 200 milhões.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50, e o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

As apostas podem ser realizadas em volantes específicos da Lotofácil da Independência, já disponíveis nas lotéricas de todo o país. No portal Loterias Caixa, é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 12 apostas para esta edição do concurso, bem como outros combos contendo apostas de outras modalidades. Também é possível apostar pelo app Loterias Caixa.

Assim como nos demais concursos das Loterias CAIXA, o prêmio principal oferecido não acumula. Se não houverem apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.

Bolão Caixa

O Bolão Caixa oferece ao apostador a possibilidade de realizar apostas em grupo. Para participar, é preciso preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 10, e cada cota não pode ser inferior a R$ 3. É permitido realizar no máximo 10 apostas por Bolão, em caso de bolões com 15, 16, 17 ou 18 números; no máximo 6 apostas por Bolão para bolões com 19 números; e no máximo 1 aposta por Bolão para bolões com 20 números. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Números mais sorteados

Para quem vai tentar a sorte e se baseia nas estatísticas, a Sorte Online, plataforma online de intermediação lotérica do Brasil, fez um levantamento dos números mais e menos sorteados na história dessa loteria, que teve seu primeiro concurso realizado em 2011.

Entre os números que mais saíram, o 03 está em destaque. Além dele, os números 06 e 22 foram extraídos 10 vezes e o número 12 nove vezes. Já os números que menos saíram foram: 15, quatro vezes; 11, 16 e 19, cinco vezes e 07, 13, 17 e 20, sorteados seis vezes.

Quando será a Lotofácil da Independência de 2024?

O sorteio será realizado no dia 9 de setembro nos canais oficiais da Caixa.

Como jogar na Lotofácil?

Diferente da Mega-Sena, que faz sorteios com 6 números, na Lotofácil é preciso escolher de 15 a 20 dezenas entre as 25 disponíveis. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números — e quem acertar 15 leva a maior parte do prêmio. É possível apostar com a Surpresinha (sistema escolhe os números por você), Teimosinha (que repete o jogo por vários sorteios) e a sua escolha (você mesmo escolhe os números).

A aposta mínima da Lotofácil é de 15 números. Cada jogo comum custa R$ 3, mas o valor aumenta de acordo com as quantidade de números apostados:

15 números: R$ 3

16 números: R$ 44

17 números: R$ 408

18 números: R$ 2.448

19 números: R$ 11.628

20 números: R$ 36.512

Quanto rende 200 milhões em poupança?

Com a atual rentabilidade da poupança, que é de 0,5% ao mês mais a variação da Taxa Referencial (TR), R$ 200 milhões renderiam aproximadamente R$ 1 milhão por mês. Isso considerando que a TR está zerada, o que tem sido comum nos últimos anos.

Este cálculo é uma estimativa básica, já que a TR pode variar.

R$ 200 milhões na renda fixa rendem quanto por mês?

O rendimento mensal de R$ 200 milhões em um investimento de renda fixa depende da taxa de juros oferecida pelo título. É possível considerar dois cenários comuns:

Tesouro Selic ou CDB pós-fixado (atrelado ao CDI): Com a Selic atualmente em 13,25% ao ano (valor de setembro de 2024), o rendimento bruto seria em torno de 1,1% ao mês.

Rendimento mensal bruto: R$ 2,2 milhões. CDB ou LC com taxa fixa de 12% ao ano: Nesse caso, o rendimento bruto mensal seria de 1% ao mês.

Rendimento mensal bruto: R$ 2 milhões.

Esses valores são brutos, ou seja, antes da dedução do Imposto de Renda, que varia de 22,5% a 15%, dependendo do prazo de aplicação.