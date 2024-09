Lotofácil da Independência de 2024: veja quais são os números mais sorteados

Quem não conseguiu ficar milionário em 2024 ainda tem mais uma chance no mês de setembro: a Lotofácil da Independência de 2024 está prestes a ser sorteada e conta com um prêmio estimado em R$ 200 milhões, o maior da história da modalidade. As apostas já estão abertas e o sorteio do concurso especial número 3.190 ocorre dia 9 de setembro, sem acumular. Ou seja, caso nenhum apostador acerte as 15 dezenas sorteadas, leva quem acertar 14 e assim por diante.

Para quem vai tentar a sorte e se baseia nas estatísticas, a Sorte Online, plataforma online de intermediação lotérica do Brasil, fez um levantamento dos números mais e menos sorteados na história dessa loteria, que teve seu primeiro concurso realizado em 2011.

Quais números mais saíram na Lotofácil?

Entre os números que mais saíram, o 03 está em destaque. Além dele, os números 06 e 22 foram extraídos 10 vezes e o número 12 nove vezes. Já os números que menos saíram foram: 15, quatro vezes; 11, 16 e 19, cinco vezes e 07, 13, 17 e 20, sorteados seis vezes.

"Em alguns dos bolões que oferecemos, utilizamos também um filtro estatístico, combinando com outras estratégias, como fechamento e desdobramento, o que já nos rendeu 11 prêmios principais somente nesta loteria especial" explica Ricardo Hahne, Gerente de Inteligência Comercial da Sorte Online. "Ao utilizar esses dados, é possível aumentar consideravelmente as chances de vencer. Além disso, apostar em bolões oferece a vantagem de jogos com um melhor custo-benefício," destaca.

O estado onde houve mais vencedores é São Paulo, disparado na liderança, com 149 ocorrências. Todos os prêmios da capital paulista somam mais de R$ 362.811.685,99. Em segundo lugar, está Minas Gerais, onde o prêmio da Lotofácil da Independência já saiu 54 vezes.

Quando será a Lotofácil da Independência de 2024?

O sorteio será realizado no dia 9 de setembro nos canais oficiais da Caixa.

Como jogar na Lotofácil?

Diferente da Mega-Sena, que faz sorteios com 6 números, na Lotofácil é preciso escolher de 15 a 20 dezenas entre as 25 disponíveis. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números — e quem acertar 15 leva a maior parte do prêmio. É possível apostar com a Surpresinha (sistema escolhe os números por você), Teimosinha (que repete o jogo por vários sorteios) e a sua escolha (você mesmo escolhe os números).

A aposta mínima da Lotofácil é de 15 números. Cada jogo comum custa R$ 3, mas o valor aumenta de acordo com as quantidade de números apostados:

15 números: R$ 3

16 números: R$ 44

17 números: R$ 408

18 números: R$ 2.448

19 números: R$ 11.628

20 números: R$ 36.512

Quanto rende 200 milhões em poupança?

Com a atual rentabilidade da poupança, que é de 0,5% ao mês mais a variação da Taxa Referencial (TR), R$ 200 milhões renderiam aproximadamente R$ 1 milhão por mês. Isso considerando que a TR está zerada, o que tem sido comum nos últimos anos.

Este cálculo é uma estimativa básica, já que a TR pode variar.

R$ 200 milhões na renda fixa rendem quanto por mês?

O rendimento mensal de R$ 200 milhões em um investimento de renda fixa depende da taxa de juros oferecida pelo título. É possível considerar dois cenários comuns:

Tesouro Selic ou CDB pós-fixado (atrelado ao CDI): Com a Selic atualmente em 13,25% ao ano (valor de setembro de 2024), o rendimento bruto seria em torno de 1,1% ao mês.

Rendimento mensal bruto: R$ 2,2 milhões. CDB ou LC com taxa fixa de 12% ao ano: Nesse caso, o rendimento bruto mensal seria de 1% ao mês.

Rendimento mensal bruto: R$ 2 milhões.

Esses valores são brutos, ou seja, antes da dedução do Imposto de Renda, que varia de 22,5% a 15%, dependendo do prazo de aplicação.