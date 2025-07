Lotofácil da Independência: Caixa abre apostas para prêmio de R$ 220 milhões; veja como participar

A Caixa anunciou nesta segunda-feira, 28, que as apostas para a Lotofácil da Independência 2025 já estão abertas, com prêmio recorde que pode alcançar a marca de R$ 220 milhões. Este será o maior valor já registrado no concurso especial. O sorteio da 14ª edição ocorrerá no dia 06 de setembro.

Os interessados podem realizar suas apostas em qualquer casa lotérica do país, por meio do volante exclusivo da Lotofácil da Independência, ou ainda, no portal e no aplicativo Loterias Caixa.

Como participar?

Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. Os prêmios serão distribuídos entre os acertadores de 11 a 15 números, com valores diferenciados dependendo da quantidade de acertos. Existe também a opção da Surpresinha, que permite que o sistema escolha os números aleatoriamente.

O prêmio principal da Lotofácil da Independência não acumula, segundo as regras dos concursos especiais das Loterias Caixa. Caso ninguém acerte todos os 15 números, o valor é dividido entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente. O valor da aposta mínima é de R$ 3,50.

Bolão Caixa

Uma alternativa para ampliar as chances de ganhar é participar dos bolões. Para isso, basta reunir um grupo de pessoas, escolher os números e definir a quantidade de cotas. A aposta é registrada em qualquer lotérica, gerando um recibo de cota para cada participante. Caso o grupo seja premiado, cada integrante pode resgatar sua parte do valor individualmente.

Na Lotofácil, o valor mínimo para bolões é de R$ 14,00, sendo que o preço de cada cota não pode ser inferior a R$ 4,50. Além disso, os apostadores podem optar pelos bolões organizados pelas lotéricas, adquirindo as cotas diretamente nos estabelecimentos ou nos canais digitais da Loterias Caixa. Neste caso, uma tarifa adicional de até 35% sobre o valor da cota pode ser cobrada pelas lotéricas.

No ambiente digital, as cotas também podem ser adquiridas por meio do App Loterias Caixa e no site oficial das loterias, oferecendo a mesma segurança das apostas físicas. As apostas podem ser pagas via PIX ou com cartão de crédito.