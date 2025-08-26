Lotofácil da Independência: apostas exclusivas começam nesta quarta-feira; prêmio é de R$ 220 mi

A Caixa informou que a partir desta quarta-feira, 27, as apostas feitas para a Lotofácil serão exclusivas para o concurso especial Lotofácil da Independência.

O prêmio estimado é de R$ 220 milhões, o maior oferecido na história da Lotofácil. O sorteio do concurso especial 3.480 será no dia 6 de setembro.

Como jogar na Lotofácil da Independência

As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país em qualquer volante da Lotofácil, no portal Loterias Caixa e app Loterias Caixas. As apostas encerram às 18h do dia 6 de setembro, dia do sorteio.

Para apostar, é só marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis. Leva o prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Também é possível deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha.

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio é rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante, conforme regra da modalidade. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50.

Essa é a 14ª edição do concurso especial da Lotofácil. Em 2024, 86 apostas acertaram o prêmio principal, levando R$ 2.354.726,30 cada uma.

Como fazer bolão?

O Bolão Caixa possibilita que o apostador realize apostas em grupo. Os apostadores da Lotofácil podem preencher o campo específico no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas dos Bolões organizados pelas lotéricas também podem ser adquiridas no App Loterias Caixa e no portal http://www.loteriasonline.caixa.gov.br, com tarifa de 35% sobre o valor da cota.

O Bolão Caixa nos canais digitais oferece a mesma segurança das apostas nas lotéricas. Se preferir, o apostador pode dirigir-se à lotérica de sua preferência e adquirir cotas de um bolão organizado pela unidade. As apostas podem ser pagas com qualquer cartão ou via PIX.