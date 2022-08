Lotofácil da Independência: apostas e exclusivas começam neste sábado

Que comecem as apostas! A Lotofácil da Independência vai liberar as apostas exclusivas a partir deste sábado, 27. Todos os jogos registrados passam a concorrer para o concurso especial

2.610, cujo prêmio inicial estimado é de R$ 180 milhões. O sorteio será realizado no dia 10 de setembro, com transmissão ao vivo pela televisão e nos canais da CAIXA.

Como de costume, a Lotofácil da Independência não acumula, portanto, caso não haja ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre aqueles que acertarem 14 números, e assim sucessivamente. Se apenas um vencedor levar o prêmio de R$ 180 milhões e aplicar na Poupança da CAIXA, levará ainda R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês.

De acordo com a CAIXA, o valor do prêmio "seria suficiente para comprar 150 imóveis ou terrenos no valor de R$ 1,2 milhão cada".

Como funciona a aposta

Para concorrer ao prêmio, é necessário ir a uma lotérica ou apostar por meio do aplicativo e portal Loterias CAIXA. Só podem apostar pessoas com mais de 18 anos.

O apostador deve marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. É possível também fazer a escolha anônima por meio da Surpresinha. Apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números são premiadas.

