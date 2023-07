Lotofácil da Independência: apostas começam nesta semana; prêmio é de R$ 200 milhões

A Caixa informou que as apostas da Lotofácil da Independência começam nesta semana. O concurso especial 2.900 acontece no dia 09 de setembro e o prêmio é estimado em R$ 200 milhões.

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante, conforme regra da modalidade.

Quanto o prêmio rende

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Lotofácil da Independência e aplique todo o valor na poupança receberá cerca de R$ 1,36 milhão em rendimentos já no primeiro mês.

Se preferir investir em imóveis, o ganhador poderá adquirir 80 apartamentos de alto padrão no valor de R$ 2,5 milhões cada.

Quanto custa jogar na Lotofácil da Independência

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

Como jogar na Lotofácil da Independência

Para apostar é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante.

Leva o prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Também é possível deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha.

Como fazer bolão

Com o Bolão, o apostador pode realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Optando pelo Bolão, cada participante fará jus a uma cota, com recibo individual, o que possibilita receber o prêmio separadamente, caso a aposta seja a ganhadora.

Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.