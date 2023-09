Loterias 2023: brasileiros deixaram de resgatar quase uma Mega da Virada em prêmios; entenda

Ganhar na loteria é o sonho de muitos. Mas surpreendentemente, vários brasileiros que são sorteados acabam deixando o prêmio de lado. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, mais de R$ 326 milhões deixaram de ser resgatados por vencedores da loteria entre janeiro e agosto de 2023, o que corresponde a cerca de 60% do valor da Mega da Virada 2022, de R$ 541,9 milhões, o mais alto da história.

Caso você seja um dos brasileiros sortudos premiados na loteria, é possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica. No entanto, se o valor for superior a R$ 2.112, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa Econômica. Em ambos os casos, será preciso apresentar um comprovante de identidade com CPF e do recibo da aposta.

Valores a partir de R$ 10 mil são pagos ao ganhador em até dois dias a partir da requisição em uma agência, segundo o site da Caixa.

Veja quanto deixou de ser resgatado nos últimos anos: