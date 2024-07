Loteria mais difícil do Brasil? Aposta leva 2º maior prêmio da história após dois anos

A +Milionária, loteria lançada pela Caixa Econômica Federal em 2022, premiou pela primeira vez um apostador com sua faixa principal. Uma aposta de Manaus ganhou R$ 249.094.227,14, o segundo maior prêmio individual da história das loterias brasileiras, atrás dos R$ 289 milhões da Mega-Sena em 2019.

O sorteio realizado na noite de quarta-feira trouxe os números 10, 19, 20, 42, 43, 44 e os trevos 3 e 4. O vencedor tem 90 dias para reivindicar o prêmio. Investido na poupança, o montante renderia aproximadamente R$ 1,5 milhão por mês ou R$ 18 milhões ao ano.

A +Milionária estava acumulada há mais de dois anos, totalizando 166 concursos sem um ganhador na faixa principal. O próximo sorteio da loteria acontecerá no sábado, com um prêmio inicial de R$ 10 milhões.

O que é a +Milionária?

A +Milionária é uma loteria criada pela Caixa Econômica Federal em 2022, conhecida por ser uma das mais difíceis de se ganhar. Para participar, os apostadores devem escolher seis números de 1 a 50 e dois trevos numerados de 1 a 6. A dificuldade elevada aumenta a expectativa de grandes prêmios, como o recente valor de R$ 249 milhões. Com sorteios realizados semanalmente, a +Milionária tem se destacado por oferecer prêmios expressivos que podem mudar a vida dos ganhadores, apesar das baixas probabilidades de acerto.

A alta dificuldade da +Milionária se deve à combinação específica dos números e trevos, o que reduz drasticamente as chances de vitória. No entanto, essa característica também permite a acumulação de prêmios maiores ao longo do tempo, atraindo jogadores que buscam recompensas substanciais. Desde seu lançamento, a +Milionária tem atraído a atenção dos apostadores brasileiros, especialmente aqueles que sonham com grandes somas de dinheiro.

A cada sorteio sem vencedor, a expectativa cresce, fazendo com que a loteria ganhe ainda mais popularidade. O recente prêmio de R$ 249 milhões foi resultado de mais de dois anos de acumulação, refletindo a raridade de um acerto completo. A história da +Milionária é marcada por várias tentativas frustradas, mas que alimentam o sonho de muitos jogadores.

O impacto de um prêmio tão grande se estende além do ganhador. A injeção de dinheiro na economia local, especialmente em áreas menos desenvolvidas como Manaus, pode gerar um efeito multiplicador, beneficiando o comércio e os serviços locais. Além disso, a Caixa Econômica Federal direciona parte dos recursos arrecadados com as loterias para projetos sociais, saúde, educação e esporte, ampliando os benefícios para a sociedade.

Com o próximo sorteio da +Milionária já agendado para sábado, a expectativa é que muitos apostadores tentem a sorte novamente, atraídos pela promessa de um prêmio inicial de R$ 10 milhões. A busca pela sorte grande continua a mobilizar milhares de brasileiros, que veem na +Milionária uma oportunidade de transformar suas vidas.