Loteria dos EUA busca apostador que ganhou R$ 17 milhões e não buscou prêmio

Uma das loterias mais populares dos Estados Unidos está em busca do apostador que ganhou um prêmio de US$ 3 milhões ( o equivalente a R$ 17 milhões ) no sorteio realizado em 8 de novembro. O bilhete premiado foi vendido na loja Cumberland Farms, localizada em Southington, Connecticut. No entanto, até agora, ninguém se apresentou para retirar o prêmio milionário.

A administração da Mega Millions reforça o apelo para que os participantes verifiquem seus bilhetes. Além disso, o prazo para retirada do prêmio é de 180 dias a partir da data do sorteio. Segundo a loteria, o bilhete vencedor acertou cinco números, além do Megaplier, elevando o valor total para US$ 3 milhões.

Embora o prêmio ainda esteja sem dono, a Mega Millions aproveitou a oportunidade para anunciar mudanças significativas no formato do jogo, previstas para entrar em vigor em abril de 2025 incluem chances aumentadas de ganhar o jackpot, prêmios mais elevados e frequentes, além de novidades que podem atrair ainda mais apostadores.

Enquanto isso, a expectativa segue alta para o novo milionário, já que o prazo para o vencedor aparecer continua correndo.