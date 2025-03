Loteria americana Powerball sorteia prêmio de R$ 2,5 bilhões; brasileiros podem apostar

O sorteio da Powerball deste sábado, 23, oferece um prêmio de R$ 2,5 bilhões, um dos maiores já registrados na história da loteria americana. Brasileiros podem participar através da plataforma TheLotter, que facilita a compra de bilhetes para a Powerball, uma das maiores loterias do mundo.

Como apostar na Powerball

Para realizar a aposta, os interessados devem seguir alguns passos simples. Primeiro, é necessário acessar a página da Powerball no site TheLotter e escolher cinco números principais e um número adicional. O custo do bilhete é cerca de US$ 5, incluindo a comissão da plataforma, e o pagamento pode ser feito via Pix ou transferência bancária.

Processo de compra de bilhete

Um agente da TheLotter nos Estados Unidos se encarrega de adquirir o bilhete oficial com os números selecionados. Uma cópia digitalizada do bilhete será disponibilizada na conta do usuário, garantindo que ele tenha acesso à confirmação da aposta.

Os sorteios da Powerball acontecem três vezes por semana: às segundas, quartas e sábados.