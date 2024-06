Licenciamento de veículos em São Paulo começa na próxima semana; veja quanto custa e como pagar

O calendário de cobrança do licenciamento de veículos de 2024 em São Paulo começa já na próxima semana, segunda-feira, 1º, e vai até dezembro para carros, ônibus, veículos de reboque e semirreboque. Já para veículos de carga, como caminhões e tratores, o calendário começa em setembro e vai até dezembro (veja o calendário abaixo).

Quanto custa o licenciamento de carro em São Paulo?

Neste ano, a taxa de licenciamento será de R$ 160,22, segundo a Coordenação da Administração Tributária do Estado de São Paulo, que considera o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (Ufesp) de R$ 35,36.

O que acontece se eu não pagar o licenciamento?

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), não licenciar o veículo dentro do prazo correspondente é infração gravíssima, e pode acarretar em remoção do veículo ao pátio, multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Calendário de licenciamento de São Paulo em 2024

Como pagar o licenciamento?

Para pagar o licenciamento, o responsável pelo veículo deve informar o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam) e pagar a taxa via internet banking, aplicativo, ou caixa eletrônico dos bancos conveniados (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander).

Após o pagamento, o download e/ou impressão do documento digital atualizado deve ser realizado pelos portais do Detran-SP, Poupatempo e Senatran, além dos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT).

O Detran-SP ressalta, ainda, que se houver alguma pendência em relação ao veículo, como Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), multas, taxa de licenciamento atrasada e demais questões, o licenciamento não será consumado, mesmo que haja o pagamento da taxa, implicando o bloqueio do documento atualizado.