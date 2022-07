Levantamento mostra com o que os brasileiros gastam em viagens fora do país

Depois de dois longos anos de restrições em razão da pandemia, muitos brasileiros só puderam planejar férias no segundo semestre deste ano. A reabertura de fronteiras de outros países incentivou, também, a retomada de viagens internacionais. No entanto, a disparada na cotação do dólar e do euro deixaram a dinâmica de custo de agora é bastante diferente daquela de antes da pandemia de covid-19.

Mesmo assim, os brasileiros ainda dão um jeitinho para encontrar um fôlego no orçamento para fazer compras. Seja em busca de um produto que não está disponível no Brasil, ou para aproveitar o preço de algo que custa mais caro no mercado local, uma boa parte das despesas da viagem são destinadas às compras.

É o que revela um levantamento feito pela corretora americana Passfolio divulgado com exclusividade pela Exame. Do total gasto em cartões de débito da empresa, 48% foram em compras. O valor é maior do que as despesas com alimentação e entretenimento, por exemplo.

Veja abaixo:

"Com a retomada das viagens internacionais e com muitos brasileiros aproveitando a temporada de verão no hemisfério Norte, vimos um crescimento significativo do uso do cartão de débito. Quase 50% de todos os gastos do PassCard são em compras e outros 25% com comida, bebida e viagens", explicou David Gobaud, CEO e fundador da Passfolio.

A empresa oferece aos viajantes um cartão de débito internacional da bandeira Mastercard para o pagamento de despesas. Cartões de débito como o da Passfolio cobram um IOF de 1,1% (inferior à taxa de 6,38% do cartão de crédito) nas transações, além de considerarem a cotação do dólar comercial, ao invés da cotação do dólar turismo.