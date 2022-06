Leitura de fluxo: técnica pouco conhecida pode gerar até R$ 1,5 mil por dia

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo

Se você quer ter a chance de ganhar R$ 200, R$ 400, R$ 800 e até mesmo R$ 1,5 mil por dia no mercado de ações, deveria parar tudo que está fazendo e aprender quanto antes a fazer leitura de fluxo — uma técnica ainda inexplorada e bastante eficiente.

Essa é uma técnica bastante intuitiva e fácil de ser entendida. Qualquer um é capaz de entender o raciocínio por trás dela. Na prática, porém, poucas pessoas operacionalizam isso para buscar lucros no mercado.

Quem sabe fazer a chamada "leitura de fluxo" de forma consistente tem alcançado bons resultados, com lucros consistentes praticamente todos os meses.

Estou falando da oportunidade de fazer um 'salário' no mercado financeiro que pode chegar à faixa de R$ 30 mil mensais. Pode parecer mentira ou exagero, mas você já vai entender exatamente como isso é possível.

Como é um dia na vida de quem usa essa técnica

Um dos grandes nomes dessa estratégia na internet é Letícia Gouveia, especialista que saiu da CLT e hoje vive 100% de seus ganhos no mercado financeiro. Gouveia se especializou na leitura de fluxo e hoje usa somente essa técnica para operar.

E só essa técnica é suficiente para botar um bom dinheiro no bolso de Gouveia todos os meses.

Esta segunda-feira, 30, por exemplo, foi mais um dia típico na vida da investidora. Ela acordou, fez sua rotina matinal, abriu o computador e se preparou para trabalhar.

Menos de 4 horas depois ela anunciava para seus seguidores: "dia de trades encerrado com sucesso". E esse foi o resultado obtido por ela:

Imagem: Instagram/Reprodução

Como você pode ver, Gouveia fez várias operações apenas no horário da manhã. Houve algumas perdas, é claro — mas os ganhos superaram de longe os prejuízos.

A meta foi batida e, depois disso, Gouveia está livre para fazer o que quiser. Pode ir para a praia, ficar com a família, descansar, viajar…

E mesmo se for viajar, Gouveia também pode levar seu computador e trabalhar de qualquer lugar do mundo. Suas ferramentas são apenas um computador com acesso a internet e o conhecimento que está em sua mente.

Veja os resultados de pessoas comuns que seguem a leitura de fluxo

Só com esses dois instrumentos, Gouveia é capaz de fazer fortuna para si mesma e para os seguidores que acompanham suas recomendações.

E estes também estão botando bastante dinheiro no bolso seguindo a exata mesma técnica de leitura de fluxo:

Imagem: Instagram/Reprodução

Esse é um print das mensagens enviadas na sala de trading de Gouveia, onde ela faz operações junto com seus seguidores.

No comentário destacado, o trader diz que bateu sua meta diária com as ações de Natura e de PetroRio, e que agora vai estudar.

Essa é a realidade de muitas pessoas que usam essa técnica. Elas estabelecem uma meta diária de ganhos no mercado financeiro — pode ser R$ 100, R$ 200, até R$ 500 ou R$ 1 mil. Depende da realidade de cada um.

Há também uma meta de perdas máximas. Ou seja, se o trader tem prejuízo, ele encerra o dia e espera o dia seguinte para tentar novamente.

Tudo isso é importante para manter o controle emocional e não deixar as coisas saírem do controle.

Depois que a meta é batida, o trader fica com tempo livre para fazer o que quiser. Nesse caso, o seguidor saiu do mercado e foi se dedicar aos estudos — mas você poderia usar o tempo livre da forma que bem entender.

Mas como isso tudo é possível?

Gouveia e seus seguidores utilizam a chamada leitura de fluxo. Essa é uma técnica bem simples, mas bastante poderosa.

Basicamente, enquanto a maioria dos investidores de day trade tenta lutar contra a força dos tubarões do mercado, Gouveia usa a leitura de fluxo para identificar o movimento desses investidores e investir junto com eles.

É isso mesmo. Gouveia tem uma técnica capaz de identificar uma grande força compradora ou vendedora, buscando se posicionar exatamente nesses momentos-chave.

Se há uma grande força compradora em uma ação, o preço tende a subir. Se você compra no momento certo, antecipando essa potencial alta, pode surfar essa onda causada pelo movimento do "tubarão".

Depois, quando surgir uma pressão vendedora, sinalizando uma potencial queda dos preços, você vende. É simples assim.

É uma técnica simples, como você pode ver. Eu fui capaz de explicá-la em poucas linhas. Claro que, na prática, as coisas são bem mais complexas. Mas o princípio por trás dessa técnica é simples — e, muitas vezes, o simples é o que mais funciona.

Essa é uma técnica poderosa que pode funcionar com praticamente qualquer pessoa — até mesmo com quem tem pouco dinheiro para investir e pouco tempo para aplicar a estratégia.

Isso serve para você? Veja como foi o início precário de Gouveia

A própria Gouveia, antes de ter condições para viver do mercado financeiro, trabalhava em um emprego CLT e tinha apenas 1 hora para estudar e praticar.

Ela não tinha como acompanhar o mercado em tempo real, então usava o "replay" do dia para estudar — tudo em um computador velho, que era o que estava disponível.

Imagem: Instagram/Reprodução

No começo, a meta de Gouveia era conseguir R$ 100 por dia — o suficiente para fazer uma boa renda extra, de aproximadamente R$ 2,1 mil por mês.

Mesmo com pouco dinheiro, pouco tempo e sem as melhores condições, Gouveia insistiu nessa empreitada e hoje está colhendo os frutos dessa dedicação.

E ela garante que praticamente qualquer pessoa que se dedicar usando a técnica certa pode ter resultados semelhantes a esses. Não é da noite para o dia, não é dinheiro fácil, mas é possível.

Se você tem medo de perder dinheiro nesse tipo de operação, saiba que isso acontece e é impossível fugir disso. Os prejuízos sempre vêm — até mesmo para profissionais como Letícia.

Como lidar com as perdas? Veja como faz uma profissional

Ela compartilha com frequência ocasiões em que ela saiu no prejuízo e encerrou o dia no prejuízo. Faz parte do jogo.

Imagem: Instagram/Reprodução

Esse, por exemplo, é um print do resultado em um dia ruim do mercado, em que Letícia Gouveia perdeu bastante. Mas como você pode ver, as perdas sempre são pequenas em comparação aos ganhos.

Essa é a beleza de um bom gerenciamento de risco: se você define de antemão exatamente quanto está disposto a perder, você nunca se machuca. Afinal, tudo está planejado antes de você iniciar sua operação.

Esse é, na verdade, um dos motivos pelos quais 97% das pessoas perdem dinheiro no day trade, segundo pesquisa da FGV. É necessário sangue frio para ter um dia ruim e sair do computador, esfriar a cabeça e tentar novamente no dia seguinte.

A maioria das pessoas não faz isso. Elas se desesperam, começam a investir mais e mais para buscar compensar as perdas. E é assim que investem o que não têm, se endividam e acabam quebrando.

Se você tem uma boa técnica e um bom controle emocional, não há motivo para não dar certo no day trade e buscar até R$ 1,5 mil por dia usando leitura de fluxo. É uma estratégia validada e utilizada por Gouveia há anos.

Nesta segunda-feira, por exemplo, uma das ações que fechou em alta foi a Minerva (BEEF3), com valorização de 2,07% no dia. Se você tivesse identificado o fluxo de alta desse ativo, com uma "banca" de cerca de R$ 4,8 mil você já poderia fazer R$ 100 no dia.

Uma renda extra totalmente online pode estar a poucos cliques de você

Pode parecer pouco, mas esses ganhos são algo que se constrói do zero, com paciência e dedicação. Não se trata de dinheiro fácil nem rápido — mas é algo possível e totalmente alcançável mesmo para quem nunca investiu na vida.

Para chegar aos R$ 1,5 mil por dia, é claro, demora um pouco mais se você tem pouco dinheiro para começar. Mas os primeiros R$ 100, R$ 200 e até mesmo R$ 500 podem vir bem rápido, a depender de sua dedicação e do tamanho dos aportes.

O fato de muitas pessoas ficarem desesperadas para ganhar dinheiro rápido nesse mercado também contribui para que a maioria perca dinheiro. Isso é algo que com certeza você quer evitar para ter sucesso com essas operações.

E é por conta de todo esse cenário negativo do mercado atual que Gouveia quer ensinar para iniciantes tudo que sabe sobre leitura de fluxo.

Por mais que tenha se destacado como trader, Gouveia também tem vocação para a educação financeira. É por isso que ela desenvolveu um minicurso gratuito diferente de tudo que já se viu por aí: "Como Ganhar Dinheiro Com Os Tubarões do Mercado"

Em três aulas, Gouveia vai ensinar exatamente como funciona a leitura de fluxo e como você pode ganhar até R$ 1,5 mil todo dia lendo o movimento dos "tubarões".

Se você tem qualquer interesse em aprender mais sobre mercado financeiro e day trade para ter a chance de ganhar até R$ 30 mil por mês, de qualquer lugar do mundo, apenas com um computador, não há motivo para ficar de fora desse minicurso.

O acesso já é seu, basta clicar no link e fazer sua inscrição. É um conteúdo valioso que pode mudar sua vida financeira mais rápido do que você pensa.

