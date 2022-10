Leilão oferece imóveis, carros e motos com descontos de até 50%

A Fidalgo Leilões realiza na segunda-feira, dia 24, a segunda etapa dos leilões da Justiça Federal, com encerramento às 11h. Os lances podem ser realizados online, e o certame inclui casas, terrenos, apartamentos, galpões e salas comerciais, além de carros e motos com descontos de até 50%.

Os veículos são oriundos de apreensão por crimes. Entre as opções, está uma Ford Courier L 1.6, ano 2012, com lance mínimo de R$ 6,5 mil. Além dele, um Porsche Cayene S, ano 2006 pode ser adquirido a partir de R$ 37,5 mil. Por fim, uma moto Honda BIZ 125 cilindradas, ano 2008 tem lance inicial de R$ 3 mil.

Os 75 imóveis ofertados estão espalhados em várias regiões do estado de São Paulo. Na Grande São Paulo é possível encontrar imóveis em Guarulhos, Mogi das Cruzes e São Bernardo do Campo. Já na capital, os bens estão disponíveis nos bairros do Bom Retiro, Cambuci, Ipiranga, Mandaqui, Mooca, Saúde, Santa Ifigênia, Santana, Sé, Tucuruvi, Vila Maria, Vila Mariana e Vila Andrade.

No interior, os bens estão situados em municípios como Americana, Bauru, Campinas, Campo Limpo Paulista, Garça, Itupeva, Jaguariúna, Jundiaí, Ourinhos, Pirajú, São Carlos e São José dos Campos.

Em São José dos Campos uma gleba de terras de 8,1 mil metros quadrados é vendida por a partir de R$ 57 mil.

Uma sala comercial em Campinas, com área total de 63,2 metros quadrados, pode ser adquirida por a partir de R$ 55 mil.

Em Guarulhos, um terreno situado no loteamento Jardim Cumbica, com a área de 416 metros quadrados está disponível com lance inicial de R$ 175 mil. Outra oportunidade no município é um apartamento com lance inicial de R$ 220 mil.

Em São Bernardo do Campo um apartamento e um box de garagem estão disponíveis por a partir de R$ 434,6 mil.

No bairro do Morumbi, na capital de São Paulo, há um apartamento disponível com área útil de 300,4 metros quadrados, sendo 292,9 metros quadrados do apartamento e 7,50 metros quadrados do depósito privativo, além de vaga de garagem, com lance mínimo de R$ 1,16 milhão.

Outra oportunidade é um terreno na Barra Funda com 7 metros quadrados de frente, por 40 metros quadrados da frente aos fundos, em 280 metros quadrados de área total tem lance inicial de R$ 337,5 mil.

Como participar dos leilões

Em alguns casos, é possível dar 20% do valor como entrada e o restante pode ser quitado em até 59 parcelas. No entanto, essa condição varia de lote para lote.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão. Para isso é necessário fazer cadastro no site, além de enviar documentos exigidos no edital.