Leilão dos Correios: de smartphones a pneu de carro; saiba como participar

Chegou o momento do Leilão dos Correios! No próximo dia 24 de outubro, mais de 41 mil itens de "refugo" serão leiloados, separados em 10 lotes: vestuário, utensílios domésticos, material de escritório, celulares e acessórios, equipamentos, microinformática, acessórios para veículos, bijuterias, livros e artigos infantis.

Os chamados "itens de refugo" são aqueles que ficam parados nos Correios, porque não foram entregues aos destinatários após as tentativas de entrega ou recuperados nas agências depois da prescrição do prazo de direito à reclamação.

Entre os itens, constam smartphones, livros, brinquedos, discos de vinil, câmeras fotográficas, itens de escritório, semijoias e bijuterias, utensílios domésticos e roupas diversas. Os lotes têm valor inicial de R$ 1.603 e podem chegar a R$ 33.799.

Como participar do leilão dos Correios?

Para participar do leilão, é necessário fazer um cadastro na plataforma "Licitações-e" do Banco do Brasil. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem concorrer aos lotes leiloados.

É possível também visitar as amostras dos lotes, entre os dias 19 e 20 de outubro, das 9hn às 12h e das 13h30 Às 16h, mediante a agendamento por meio dos telefones: (11) 4313-9452 e (11) 4313-8085. Os itens enviados para leilão ficam na rua Mergenthaler, 592, 3º andar, Bloco 3.

O que vem em cada lote?

Os dez lotes estão divididos por categorias. Em cada uma delas, consta:

Lote 1 - Vestuários: camisetas, camisas, blusas, shorts, calças, saias, vestidos, casacos, suéteres, coletes, agasalhos, roupas íntimas, sapatos, tênis, chuteiras, sandálias, chinelos, alpargatas, bolsas, chapéus, bonés, máscaras de tecido, paletós, gravatas, roupas infantis, biquínis, maiôs, meias.

Lote 2 - Casa e utensílios para o lar: utensílios domésticos, eletroportáteis, toalhas, cobertores, lençóis, colchas, mantas, travesseiros, almofadas, tapetes, cortinas, cadeiras, pufes, barbeadores, itens de decoração, itens de artesanato, itens para pets, antiguidades, material de limpeza, ventiladores, luminárias, quadros, vasos, eletrodomésticos, TV box, filtros, relógios de parede, torneira, pias, chuveiros, porta-retratos, rádios, mochilas, organizadores, cooktops, embalagens, itens de beleza, forno micro-ondas, lâmpadas.

Lote 3 - Bijuteria: semijoias, bijuterias, anéis, brincos, colares, argolas, correntes, óculos, relógios de pulso, pulseiras, tiaras, chaveiros.

Lote 4 - Material de Escritóro: cadernos, canetas, lápis, borrachas, quadros, papéis, envelopes, colas escolares, tintas escolares, estojo, porta-lápis, aparelhos telefônicos, agendas, blocos de anotações, extensores, adaptadores, papel fotográfico, cadeados.

Lote 5 - Equipamentos (retroprojetores, máquinas fotográficas, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados a saúde, artigos esportivos, rádios, tripés, transformadores, tornos, torneiras, tomadas, suportes diversos, parafusadeiras, furadeiras.

Lote 6 - Livros e culturas (livros diversos, gibis, bíblias, mangás, CDs, DVDs, pôsteres, discos de vinil, dicionários.

Lote 7 - Celulares e acessórios (aparelhos celulares, acessórios para celulares: capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, ring lights, tripés.

Lote 8 - Artigos Infantis (brinquedos, cadeirinhas para carros, carrinhos de bebê, móbiles, pelúcias, videogames, jogos de videogames, controles de videogames, fraldas, lenços umedecidos, cadeiras de alimentação, pratos infantis, jogos educativos, tabuleiros, triciclos, skates, quebra-cabeças, pipas, piscinas infantis, patinetes, mordedores, miniaturas, mamadeiras.

Lote 9 - Microinformática (impressoras, tintas para impressoras, toneres, notebooks, CPUs, acessórios de informática, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, tablets, suportes diversos, roteadores, placas, componentes eletrônicos, pen drives, memórias, fontes, carregadores para notebooks.

Lote 10 - Peças e acessórios para veículos (pneus de carros e motos, acessórios para automóveis e motos, peças automotivas, capacetes e acessórios, ferramentas, porcas, parafusos, rádios automotivos.

