Leilão do Detran oferece carros a preços abaixo de R$ 1.000; veja como participar

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realiza, a partir da próxima segunda-feira, 24, um leilão de veículos apreendidos em Jundiaí, com valores atrativos. Carros e motos apreendidos por infrações poderão ser arrematados com lances iniciais a partir de R$ 900, como no caso do Chevrolet Corsa Super de 2000. Já modelos como o Toyota Corolla 2012 têm lances iniciais de R$ 29.000, valores abaixo do que seria esperado para veículos de mercado.

Este leilão inclui tanto veículos aptos a circular quanto sucatas com motores aproveitáveis. Ao todo, são 147 carros que podem voltar a trafegar nas ruas e 250 sucatas com motores ainda úteis. O leilão será aberto a todos, mas com algumas restrições, como a exclusão de servidores do Detran-SP, seus parentes e outros envolvidos com a administração pública.

Além das motos e carros mais baratos, como a Honda CG 150 Titan de 2006 (R$ 1.200), outros veículos notáveis incluem a Fiat Strada Volcano 2023 (R$ 55.000) e o Chevrolet Celta de 2013 (R$ 9.200). Contudo, é importante ressaltar que o Detran-SP não oferece garantias quanto ao estado de conservação dos veículos, que são vendidos "no estado em que se encontram". Ou seja, o comprador assume todos os riscos.

O leilão será realizado até 27 de março, com visitação aberta ao público até esta sexta-feira, 21, das 9h às 16h. Antes de dar seu lance, especialistas alertam para a importância de uma inspeção detalhada do veículo. "É essencial verificar a condição de cada item, pois, ao contrário de revendas, não há garantias de funcionamento", explica Luciana Félix, especialista em mecânica. Além disso, problemas na documentação podem complicar o processo de regularização do veículo.

Dicas para quem deseja participar incluem estudar o edital, verificar a procedência do veículo, definir um orçamento máximo e, sempre que possível, fazer uma inspeção presencial. Para quem não puder comparecer, recomenda-se solicitar uma vídeo-chamada com o leiloeiro para verificar o estado do automóvel.