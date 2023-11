Leilão de veículos oferece modelos BMW; entenda como participar

A Copart, empresa de leilões extrajudiciais de veículos, promove nesta quarta-feira, 22, um leilão de automóveis com modelos da montadora alemã BMW. O leilão ocorre de forma totalmente online, às 19h, com veículos localizados no pátio de Osasco (SP).

Entre as oportunidades disponíveis, estão os modelos da categoria SUV grandes, como uma BMW X6 2010/2011, com tabela Fipe avaliada em R$ 122.989.

Os clientes que buscam carros antigos para completar a coleção também terão opções: um Chevrolet Chevette Hatch 1980, com lance atual em R$ 9.150 e Volkswagen Parati 1980, com lance atual em R$ 9.150.

Já para os apaixonados por motocicletas podem arrematar uma R 1200 2015, com tabela Fipe avaliada em R$ 58.770 e uma K 1300 2009, com tabela Fipe avaliada em R$ 38.375,00.

Outros leilões

A Copart ainda irá promover nove leilões nesta semana, realizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e Goiás. Entre os principais destaques estão as motocicletas da Harley-Davidson: uma Touring Flhxs 2018/2019, com tabela Fipe avaliada em R$ 106.640,00 e uma Softail Flsb 2021, com tabela Fipe avaliada em R$ 90.168.

Como participar do leilão de veículos

Podem participar dos leilões promovidos pela Copart pessoas físicas residentes de qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados, além de pessoas jurídicas.

As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão. Para participar das sessões, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência.

Interessados podem vender automóveis

Na outra ponta, para os interessados em vender seus automóveis, a Copart disponibiliza a plataforma Venda Meu Carro (VMC). Nessa modalidade, os donos de automóveis podem disponibilizá-los em leilão, incluindo carros colecionáveis, de luxo ou superesportivos.