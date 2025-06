Leilão de imóveis Santander oferece imóveis de R$ 132 mil a R$ 3,1 milhões

O Banco Santander, em parceria com a Biasi Leilões, realizará no dia 10 de junho, a partir das 14h, um leilão de imóveis com opções em diversas regiões do Brasil. O evento será online, por meio do site oficial da Biasi Leilões, e contará com imóveis como casas, apartamentos, lotes e propriedades comerciais.

Com imóveis localizados em 23 estados, os lances variam entre R$ 132 mil e R$ 3,1 milhões, oferecendo uma gama de opções para todos os perfis de compradores.

Entre os estados com imóveis disponíveis estão Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, entre outros.

O leilão contará com imóveis de diversas faixas de preço, como uma casa no Condomínio Do Lago em Goiânia, com área de 457,92 m² e lance inicial de R$ 3.120.000,00, e um terreno no Condomínio Residencial Vale das Águas em Ortigueira, Paraná, com área de 567,82 m² e lance inicial de R$ 132.240,00.

O Banco Santander oferece aos compradores a possibilidade de pagamento à vista, sem desconto, ou financiamento imobiliário em até 420 meses, com sinal mínimo de 20% para imóveis acima de R$ 90.000,00.

Para terrenos, o pagamento deverá ser feito exclusivamente à vista. O banco também se compromete a quitar o IPTU e o condomínio dos imóveis até a data do leilão.

Os interessados podem realizar um cadastro prévio no site da Biasi Leilões para participar do evento. Mais informações e a lista completa de imóveis disponíveis estão no site oficial da plataforma.

Feirão de Imóveis Santander



Data e Hora: 10 de junho, terça-feira, às 14h

Local: Online, site da Biasi Leilões

Página do leilão: Link para o leilão