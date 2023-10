Leilão de imóveis entre Bradesco e Zuk tem lances a partir de R$ 9 mil

A Zuk, plataforma de leilões, em parceria com o Bradesco, promove um leilão de imóveis com lances a partir de R$ 9 mil. As vendas ocorrerão no dia 24 de outubro e, ao todo, serão ofertados 60 imóveis em todo o Brasil, com valores e condições de pagamentos especiais.

Os lotes incluem opções residenciais, comerciais, terrenos, galpões e prédios. A exemplo, é possível encontrar para um terreno de 88 m² em Jordânia (MG), sendo disponibilizado pelo menor lance (R$ 9 mil). Já o maior, é um conjunto de galpões de 907 m² em Viamão (RS), com valor em R$ 7,9 milhões.

Como participar do leilão de imóveis?

As negociações acontecem de forma totalmente online. Para participar, basta se cadastrar no Portal Zuk, consultar o edital do lote e fazer a oferta pelo imóvel desejado. As condições de pagamento variam a cada oferta, incluindo opções de desconto à vista ou financiamento dependendo do lote.