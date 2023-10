Leilão de imóveis em outubro tem lances a partir de R$ 5 mil

A Zuk, plataforma de leilões brasileira, anuncia seu leilão de imóveis para outubro, com lances a partir de R$ 5 mil. Ao todo, serão ofertados 756 propriedades que incluem opções residenciais, comerciais, terrenos, galpões, prédios, entre outros.

As vendas acontecem de forma totalmente online na plataforma da empresa e engloba lotes em 23 estados brasileiros.

Entre as oportunidades, uma sala comercial com 46 m² de área útil em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ), recebe lances a partir de R$ 5 mil, enquanto um terreno rural na Fazenda Rio Azul, em São José do Rio Claro (MT), com 975 m², tem lances até R$ 48 milhões.

Condições especiais de pagamento

Para participar, basta se cadastrar no portal Zuk, consultar o edital do lote e fazer a oferta pelo imóvel desejado. As condições de pagamento variam a cada oferta, incluindo opções de desconto à vista ou financiamento dependendo do lote.

Como intermediadoras do leilão, estão instituições financeiras como Itaú, Santander, Inter, Bradesco, BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), Creditas, entre outros.