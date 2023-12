Leilão de carros tem Porsche e BMW com 50% de desconto; veja como participar

A Copart, empresa de leilões extrajudiciais de veículos, promove a partir desta quarta-feira, 13, até sexta-feira, 15, nove leilões de automóveis que incluem modelos de luxo das marcas Porsche e BMW. Entre as oportunidades, é possível encontrar veículos com 50% de desconto.

Entre as oportunidades, estão um Porsche Cayenne 2013/2014, com tabela Fipe de R$ 248.335, e uma BMW Série 3 2021/2022, com tabela Fipe de R$ 241.032, por lances atuais em R$ 71.200 e R$ 100 mil, respectivamente, o que representa um desconto maior até do que 50% sobre o valor da tabela.

Como participar do leilão de veículos?

Os leilões ocorrem de forma totalmente online na plataforma Venda Meu Carro (VMC) da Copart. A plataforma é uma modalidade onde donos de automóveis vendem seus veículos em leilão. Dentro da plataforma, há os “pátios”, onde o usuário consegue se guiar para encontrar a respectiva sessão de lances.

Na quarta-feira, 13, às 10h acontecerá a sessão no pátio de Goiânia, às 13h novamente no pátio da mesma cidade e 19h no pátio de Osasco (SP). Na quinta-feira, 14, é a vez de outros quatro certames, às 10h no pátio de Itaquaquecetuba (SP), às 12h no pátio de Fortaleza, 13h um novo leilão no pátio de Itaquaquecetuba e 14h no pátio de Osasco (SP). Já na sexta-feira, 15, acontecem mais dois leilões, às 10h no pátio de Osasco (SP), às 12h no pátio de Betim (MG).

Podem participar dos leilões promovidos pela Copart pessoas físicas residentes de qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados, além de pessoas jurídicas.

As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão. Para participar das sessões, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência.

