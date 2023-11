Leilão de carros tem oportunidades com lances 50% abaixo dos valores Fipe; veja como participar

A Copart, empresa de leilões extrajudiciais de veículos, promove um leilão de automóveis a partir desta quarta-feira, 8, até sexta-feira, 10. Entre as oportunidades, o arrematante pode encontrar veículos com lances mínimos com mais de 50% de desconto em relação aos valores da tabela Fipe.

As sessões ocorrem nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e Goiás, de forma presencial. O cronograma será dividido da seguinte forma:

Quarta-feira, 8, às 10h e 12h no pátio de Goiânia (GO);

Quarta-feira, 8, às 19h no pátio de Osasco (SP);

Quinta-feira, 9, às 10h no pátio Itaquaquecetuba (SP);

Quinta-feira, 9, às 13h no pátio de Fortaleza (CE);

Quinta-feira, 9, às 14h no pátio de Itaquaquecetuba (SP);

Quinta-feira, 9, às 14h no pátio de Recife (PE);

Sexta-feira, 10, às 10h no pátio de Osasco (SP);

Sexta-feira, 10, às 12h no pátio de Betim (MG).

Entre as oportunidades, estão os modelos da categoria Picapes Grandes. Os motoristas terão a chance de arrematar Mitsubishi L200 Triton 2021/2022, com tabela Fipe avaliada em R$ 239.763, com lance mínimo de R$ R$ 111,1 mil e Toyota Hilux CD 2020, com tabela Fipe avaliada também em R$ 239.763, com lance mínimo de R$ 124,2 mil.

Na na categoria SUV, estarão disponíveis um Jeep Grand Cherokee 2015, com tabela Fipe avaliada em R$ 138,86 mil, com lance mínimo de R$ 52 mil. Já para os motoristas que procuram modelos de sedan terão a oportunidade de arrematar um Mercedes Benz Classe C 2019/2020, com tabela Fipe avaliada em R$ 178.678, com lance mínimo de R$ R$ 115,05 mil. Os apaixonados por carros clássicos poderão adquirir um Ford Rural Willys 1976, com lance atual em R$ 32,55 mil.

Como participar do leilão de carros?

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.