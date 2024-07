Leilão de carros resgatados do Rio Grande do Sul têm veículos 0k com descontos de até 50%

Milhares de carros resgatados das enchentes do Rio Grande do Sul (RS) serão disponibilizados nos leilões organizados pela Copart (C1PR34), multinacional americana referência na organização de leilões. Entre eles, estão mais de 20 modelos 0km da marca de luxo alemã Audi, que podem ser arrematados com descontos de até 50% do valor de tabela.

O leilão, que ocorre de forma online a partir do dia 9 de julho, inclui veículos classificados como recuperáveis, que já foram higienizados pela companhia, mas caso precisem de conserto, ficará a cargo dos arrematantes.

“A volta dos carros para o mercado brasileiro é essencial para o mercado automotivo e de seguros. A venda de automóveis sinistrados permite que as seguradoras minimizem suas perdas, o que impacta diretamente o bolso do consumidor”, afirma o presidente da Copart, Adriel Avelar.

Os motoristas interessados terão a oportunidade de arrematar um Q8 E-TRON SPB Performance Black Quattro 2023/2024, com tabela Fipe de R$ 603.081,00 e quatro modelos Q5 SPB PHEV Performance Black 2.0 Tfsie S Tronic 2023/2024, com tabela Fipe R$ 462.269,00.

Ainda entre os veículos disponíveis estão cinco modelos Q5 SPB PHEV Performance 2.0 Tfsie S Tronic 2023/2024, com tabela Fipe de R$ 428.902,00, além de mais três automóveis Q5 PHEV Performance Black 2.0 Tfsie S Tronic 2023/2024, com tabela Fipe R$ 429.448,00.

Como participar do leilão de carros?

O leilão começa no dia 9 de julho, de forma online, e podem participar pessoas físicas e jurídicas residentes de qualquer região do país. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar das sessões, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Dentro da plataforma, a fim de facilitar a consulta dos motoristas interessados, foi preparada uma sessão exclusiva para os veículos resgatados no Rio Grande do Sul.

Todos os automóveis estão alocados nos pátios da Copart em São Paulo (SP) e Curitiba (PR), e os consumidores podem ir até o local para conhecer os automóveis.