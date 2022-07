Leilão de carros de luxo tem lance inicial de R$ 30 mil

Na próxima sexta-feira, 15 de julho, a Copart irá realizar leilões nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Serão oportunidades de carros populares e motocicletas, mas o grande destaque vai para os veículos de luxo e até um automóvel colecionável. As sessões acontecerão às 10h no pátio de Osasco (SP) e às 12h no pátio de Betim (MG).

Nos pregões os clientes poderão arrematar sedãs de luxo, como o BMW Série 3 2020/2021 com tabela Fipe de R$ 289.683,00, um Mercedes-Benz Classe CLA 2016 com tabela Fipe de R$ 132.373,00 e um Mercedes-Benz Classe E 2009/2010 com tabela Fipe de R$ 198.920,00.

Ainda no segmento de automóveis de luxo, categoria SUV, serão oferecidos um Mercedes-Benz Classe GLE 2015/2016, blindado, sem registro de sinistro e com tabela Fipe de R 475.722,00, um Volvo XC40 2018/2019 com Tabela Fipe de R$ 172.819,00 e um Mercedes-Benz Classe ML com Tabela Fipe de R$ 68.595,00.

Os consumidores também terão uma oportunidade única para colecionadores. Um modelo Ford Maverick 1976 de cor preta, com documentação regularizada e sem registro de sinistro estará disponível, alocado no pátio de Goiânia (GO) e leiloado no pregão do Pátio de Osasco (SP). O modelo tem lance atual em R$ 30.000,00.

Como participar das sessões

Os leilões da Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.