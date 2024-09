Leilão de avião: modelo igual ao de Cristiano Ronaldo tem lances a partir de U$ 5 milhões

Já imaginou ter um avião igual ao do jogador português Cristiano Ronaldo? Uma aeronave de modelo Gulfstream G200 está disponível em um leilão realizado na próxima terça-feira, 24, com lances iniciais de U$ 4,9 milhões. A oportunidade é pouco comum no mercado de leilões, afirma Vicente de Paulo Albuquerque, fundador da VIP Leilões, que tem o costume de comercializar, em sua maioria, carros.

Conhecido inicialmente como IAI Galaxy, ele começou a ser desenvolvido ainda na década de 1980 em Israel para ser vendido nos Estados Unidos. Sua fabricação aconteceu de fato nos anos 2000, quando 250 unidades foram produzidas. Praticamente uma suíte com asas, o avião comporta dois tripulantes e nove passageiros, tem uma poltrona que vira cama, um banheiro e decoração luxuosa.

A aeronave tem mais de 3 mil milhas de acance. Com isso, é possível fazer um trajeto como o de Guarulhos a Nova York com apenas uma escala. Fabricado em 2008, a unidade que está em leilão teve apenas um proprietário: o Bradesco. Muito utilizado pelos altos executivos do banco, o avião está à venda por causa de uma troca de frota.

Por que um leilão?

Talvez você se perguntei por que o banco escolheu uma leiloeira para vender o avião. Vicente afirma que o motivo principal é a segurança. "Ao contrário do que muitos pensam, o leilão no Brasil é um ambiente extremamente seguro e regulado. Há uma legislação federal que rege a atividade. Ou seja, o leiloeiro age sob fiscalização. E as vendedoras geralmente são grandes bancos ou seguradoras, que dão ao leilão ainda mais segurança e confiabilidade", explica.

O mundo dos leilões começou a ser mais conhecido dos brasileiros durante a pandemia. Nessa época, os pregões, antes presenciais, foram adaptados para o virtual. Mas algumas leis já regulamentavam a prática por aqui antes do isolamento social.

No Brasil, a regulamentação dos leilões é feita por uma série de leis, entre elas uma conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece o leilão como uma modalidade de licitação. Já o decreto nº 21.981/1932 regulamenta a profissão de leiloeiro, estabelecendo as exigências para a sua prática.

De urnas funerária a portos, a empresa de Vicente já leiloou de tudo. Durante a pandemia, um porto no Pará estava sendo desativado. A VIP Leilões o colocou a venda por R$ 5 milhões, mas o valor acabou chegando a mais de R$ 100 milhões. "Essa é a prova de que o leilão é capaz de chegar ao valor real de mercado de um item, de mandeira bastante justa", explica.

O mesmo avião cobiçado por famosos

Quem já ostentou um avião igualzinho ao que está à venda pela VIP Leilões é o jogador Crisriano Ronaldo. O craque português optou pelo modelo para as suas viagens em família e a trabalho. Em 2022, o ele voou com o jatinho até a Suíça para receber o prêmio de Maior Artilheiro de Seleções da História na cerimônia The Best, da FIFA.

Tour pelo Gulfstream G200

A EXAME foi até a área executiva do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, onde o modelo está alojado. A visita você pode conferir em vídeo: