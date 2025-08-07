Leilão da Receita: propostas começam hoje, com iPhones a partir de R$ 1 mil e carros por R$ 3,6 mil

Nesta quinta-feira, 7, começou o período para envio das propostas da nova edição do leilão da Receita Federal, que oferece mercadorias apreendidas ou abandonadas.

Os interessados têm até as 21h de 11 de agosto para enviar suas ofertas. As propostas mais vantajosas serão selecionadas para a sessão de lances, que ocorrerá às 10h do dia 12 (horário de Brasília).

O leilão conta com 272 lotes, que incluem produtos comonotebooks, tablets, smartphones, smartwatches, videogames, óculos de realidade virtual, equipamentos eletrônicos, instrumentos musicais, tecidos, roupas, bolsas, perfumes, joias, motocicletas elétricas, carros, entre outros.

De acordo com a Receita Federal, o leilão será totalmente online e é destinado tanto a pessoas físicas quanto jurídicas. Os lances devem ser feitos para lotes fechados — ou seja, conjuntos de itens específicos.

Itens mais desejados

O lote mais acessível tem um valor inicial de R$ 10 e contém resíduos plásticos. Já o mais caro começa em R$ 400 mil e inclui mais de 18 mil bolsas.

Outros destaques incluem:

No lote 29, há perfumes de marcas como Calvin Klein e Dolce & Gabbana a partir de R$ 180;

Nos lotes 41, 42, 51, 52 e 53, há joias com preços variando entre R$ 500 e R$ 30 mil;

No lote 48, há óculos de realidade virtual a partir de R$ 2 mil;

No lote 70, é possível adquirir 11kg de fantasias eróticas e vibradores a partir de R$ 120;

Nos lotes 83 a 91, carros de diversos modelos com preços entre R$ 1,2 mil e R$ 9,3 mil;

Nos lotes 105 a 129, tablets Amazon Fire a partir de R$ 250;

No lote 144, há 9 unidades de aspiradores robôs da marca Xiaomi a partir de R$ 1,7 mil;

No lote 152, três motocicletas elétricas a partir de R$ 27 mil;

No lote 202, dois iPhones a partir de R$ 1 mil, entre outros.

Segundo informações do Fisco, os lotes estarão disponíveis para visitação entre 4 e 8 de agosto nas cidades de Araraquara, Barueri, Bauru, Campinas, Guarujá, Guarulhos, Santos, São Bernardo do Campo e São Paulo.

A visitação poderá ser feita presencialmente, mediante agendamento, durante o expediente normal. O edital do leilão contém informações sobre os endereços, horários e contatos para agendamento.

A Receita ainda reforçou que as mercadorias arrematadas por pessoas físicas não podem ser revendidas, e alguns lotes adquiridos por pessoas jurídicas possuem restrições.

Além disso, os arrematantes terão 30 dias para retirar os lotes. O pagamento deve ser feito por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).

Cuidado com golpes

Em nota, a Receita também recomendou aos interessados que fiquem atentos para a ocorrência de golpes relacionados ao leilão:

"A Receita Federal alerta para a realização de transmissões ao vivo (lives) fraudulentas que simulam leilões de mercadorias apreendidas em plataformas de compartilhamento de vídeos na Internet", informou o Fisco, destacando que a participação no leilão só é permitida pelo e-CAC.

Quem pode participar do leilão?

Pessoas físicas podem participar caso atendam aos seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos ou emancipado;

Estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Já as pessoas jurídicas devem:

Ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

Ou, caso o responsável ou procurador da empresa, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Como participar do leilão?

Para participar do leilão e enviar uma proposta, o interessado deve seguir os seguintes passos: