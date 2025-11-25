Leilão da Receita Federal tem PS5 por R$ 1.700 e iPhone 13 por R$ 613

Comprar um iPhone 13 Pro por R$ 613 ou um PlayStation 5 por R$ 1.700 pode parecer improvável, mas ambos aparecem entre os 216 lotes do leilão eletrônico regional da Receita Federal em São Paulo.

O leilão, que será realizado às 10h no dia 5 de dezembro, aceita propostas das 8h do dia 27 de novembro até as 21h do dia 3 de dezembro.

Entre as mercadorias disponíveis estão eletrônicos como notebooks, smartphones, smartwatches, tablets, videogames, displays para telefones celulares, roteadores, câmeras, fones de ouvido, caixas acústicas e equipamentos de áudio e vídeo.

Há também armações e lentes para óculos, relógios de pulso, artigos esportivos, itens de pesca, automóveis, caminhonetes, caminhões e ônibus.

Como participar do leilão da receita

O leilão será realizado de forma eletrônica e é destinado a pessoas físicas e jurídicas. A participação ocorre exclusivamente através do Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, acessado pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Para isso, é necessário ter uma conta gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

O pagamento dos lotes arrematados deverá ser feito apenas por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), nunca por depósito ou transferência direta a terceiros.

Como visitar e retirar os produtos

Os interessados podem visitar os lotes mediante agendamento entre 27 de novembro e 3 de dezembro nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Barueri, Suzano, Santos, Bauru, Santo André, Araraquara, Campinas, Guarulhos, Jacareí e Guarujá.

Depois do leilão, os vencedores terão 30 dias para retirada dos lotes arrematados. A Receita não se responsabiliza pelo envio das mercadorias.

Bens arrematados por pessoas físicas não podem ser vendidos, assim como alguns lotes quando adquiridos por pessoas jurídicas.

O edital e a relação de mercadorias podem ser encontrados no site da Receita Federal.