Leilão da Receita Federal tem Playstation 5 por R$ 100; veja como participar

A Receita Federal de São Paulo realiza um leilão de produtos apreendidos ou abandonados, marcado para o dia 30 de janeiro. Entre os itens disponíveis, destacam-se óculos de realidade virtual, notebooks, smartphones, smartwatches, tablets, videogames, câmeras fotográficas, joias, diamantes e roupas. Um dos grandes atrativos do evento é um lote de PlayStation 5, que pode chegar a custar até 6 mil reais, mas pode ser adquirido por apenas R$ 100 no leilão.

Como será realizado o leilão

O leilão será realizado de forma eletrônica e é aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Os lances poderão ser feitos entre as 9h do dia 23 de janeiro e as 20h do dia 27 de janeiro. É importante ressaltar que os participantes não podem dar lances em produtos individuais, mas apenas em lotes inteiros.

Entre os lotes disponíveis, os números 10 a 16 incluem diamantes lapidados e outras pedras preciosas, com preços iniciais a partir de R$ 14 mil. O lote mais caro é avaliado em R$ 1,4 milhão e contém uma máquina para balanceamento de rodas. Outros itens chamativos incluem um óculos de realidade virtual, com lance inicial de R$ 2,4 mil, e uma scooter turbo, a partir de R$ 2,6 mil.

Visitas aos lotes e regras de participação

Os interessados poderão visitar os lotes entre os dias 20 e 24 de janeiro em várias cidades, como Guarulhos e São Paulo. Para isso, é necessário realizar um agendamento prévio, conforme descrito no edital do leilão.

É fundamental destacar que os itens adquiridos por pessoas físicas não podem ser revendidos. Além disso, para participar do leilão, é necessário atender a alguns requisitos, como ser maior de idade e ter inscrição no CPF ou CNPJ, dependendo da categoria.

Quem pode participar do leilão?

Pessoas físicas podem participar desde que atendam aos seguintes critérios:

Ser maior de 18 anos ou legalmente emancipada;

Estar inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas ( CPF );

); Ter selo de confiabilidade prata ou ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

No caso de pessoas jurídicas, os requisitos são:

Cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ( CNPJ );

); O responsável pela empresa ou seu procurador deve possuir selo de confiabilidade prata, ou ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

Como participar?

Acesse o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Localize o edital 0800100/000007/2024, referente à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal. Escolha o lote desejado e clique em "Incluir proposta". Leia e aceite os termos e condições da Receita Federal. Insira o valor proposto, que deve ser superior ao lance mínimo estabelecido, e salve a oferta.