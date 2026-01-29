Leilão da Receita Federal tem iPhone 13 por R$214 e carro por R$1 mil; confira

Comprar um iPhone 13 por R$ 214 ou até mesmo um carro a partir de R$ 1 mil pode parecer improvável, mas esses itens aparecem entre os lotes de um leilão eletrônico regional da Receita Federal em São Paulo, que reúne mercadorias apreendidas ou abandonadas.

Entre os destaques estão um smartphone Apple iPhone 13 de 128 GB, com preço mínimo de R$ 214, além de veículos como um VW Gol 2004/2004, com lance inicial de R$ 950, e um Renault Logan 2011/2012, disponível a partir de R$ 1.000.

Os bens estão armazenados no recinto da Receita Federal em Bauru, no interior paulista.

De acordo com a Receita Federal, o leilão regional terá propostas recebidas das 8h do dia 2 de fevereiro até as 21h do dia 9 de fevereiro, com a sessão de lances marcada para as 11h do dia 10 de fevereiro, no horário oficial de Brasília.

Vinhos raros, eletrônicos e veículos estão entre os lotes

Além de celulares e automóveis, o leilão contará com uma ampla variedade de mercadorias. Entre os itens disponíveis estão vinhos raros e de prestígio, notebooks, smartphones, smartwatches, tablets, consoles de videogame, óculos de realidade virtual, câmeras, caixas acústicas, instrumentos musicais, artigos de pesca, roupas, calçados e bolsas.

Também fazem parte dos lotes componentes eletrônicos, peças para smartphones, motores elétricos, sensores, válvulas, produtos químicos, concentrado de cobre, motocicletas elétricas, caminhões, caminhonetes, reboques e veículos classificados como sucata, destinados ao reaproveitamento de peças.

No caso dos vinhos, a Receita informa que alguns lotes exigem a emissão de laudo para declaração de aptidão para comercialização e consumo, enquanto outros são classificados como itens de coleção, destinados exclusivamente a acervo, exposição ou fins decorativos.

Como participar do leilão da Receita Federal

O leilão será realizado exclusivamente de forma eletrônica e é destinado a pessoas físicas e jurídicas. A participação ocorre por meio do Sistema de Leilão Eletrônico, acessado pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Para isso, é necessário possuir uma conta gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

O pagamento dos lotes arrematados deve ser feito apenas por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). A Receita Federal reforça que não solicita depósitos ou transferências bancárias para contas de terceiros e alerta para tentativas de golpe.

Visitação e retirada dos produtos

Os lotes poderão ser visitados mediante agendamento, entre os dias 2 e 6 de fevereiro, em cidades como São Paulo, Campinas, Bauru, Guarulhos, Santos, Sorocaba, Santo André, São Bernardo do Campo, Taubaté, Jacareí, Araraquara e Guarujá. Os endereços, horários e contatos para agendamento estão detalhados no edital.

Após o leilão, os arrematantes terão 30 dias para retirar os bens. A Receita Federal não se responsabiliza pelo envio das mercadorias. Bens adquiridos por pessoas físicas não podem ser revendidos, e algumas restrições também se aplicam a determinados lotes arrematados por pessoas jurídicas.

O edital completo, a lista de mercadorias, fotos dos lotes e outras informações estão disponíveis no site oficial da Receita Federal, na área dedicada aos leilões eletrônicos.