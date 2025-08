Leilão da Receita Federal tem Drones, Xbox e iPhones a partir de R$ 400; saiba como participar

O leilão eletrônico da Receita Federal de mercadorias apreendidas ou abandonadas será realizado no próximo dia 12, com itens como drones, videogames Xbox e smartphones iPhone, com lances iniciais acessíveis.

Por exemplo, o Xbox estará disponível a partir de R$ 400 e o iPhone por cerca de R$ 410.

Datas e formato do leilão

O leilão será realizado no formato eletrônico, com sessões de lances programadas para ocorrer entre os dias 7 e 11 de agosto de 2025.

Os lotes poderão ser visitados previamente, mediante agendamento, entre os dias 4 e 8 de agosto, em cidades como Guarulhos, Bauru, Araraquara e São Paulo.

Após a adjudicação do lote, o comprador terá até 30 dias corridos para retirar os produtos.

Itens em destaque no leilão

Drones

Xbox com lance inicial de R$ 400

com lance inicial de R$ 400 iPhones com lance inicial de R$ 410

com lance inicial de R$ 410 Outros eletrônicos como notebooks, tablets, smartwatches, videogames e acessórios variados

Como participar do leilão da Receita Federal

A participação ocorre exclusivamente através do Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, acessado pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Para isso, é necessário ter uma conta gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Pessoas físicas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas podem participar, respeitando os lotes destinados a cada perfil.

Pagamento: O pagamento dos lotes arrematados deverá ser feito apenas por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), nunca por depósito ou transferência direta a terceiros.

Cuidados e alertas importantes

A Receita Federal alerta sobre golpes, como falsas promoções em redes sociais simulando leilões.

Os lotes de celulares/acessórios arrematados por pessoa jurídica não podem ser comercializados.

A não realização do pagamento implica em multa de 20% sobre o valor do lote.

Para mais informações, consulte o edital completo, a relação de lotes e as fotos dos produtos disponíveis. O interessado deve acessar o site oficial da Receita Federal e o sistema de leilões.