Leilão da Justiça Federal tem terreno da Portuguesa com desconto de 50%

A Justiça Federal leiloará em todo o estado de São Paulo 170 bens nos próximos dias 15 e 22 de outubro. Os descontos poderão chegar a 50% abaixo do valor da avaliação inicial e alguns casos são passíveis de parcelamento de 20% de entrada, com o restante em até 59 vezes.

Serão leiloados 27 imóveis - residenciais, comerciais e terrenos -, 25 veículos, entre automóveis, carretas, motocicleta e uma lancha, além de outros 118 itens que vão de peças e equipamentos automotivos, a semi-reboques, máquinas, ferramentas, combustível, roupas, calçados e acessórios diversos, e até mesmo um PlayStation 5. Os lotes podem ser objetos de ações de dívidas fiscais, cíveis e crimes.

Em destaque, o lote 32: um terreno de 2.444m² de propriedade da Lusa (Associação Portuguesa de Desportos), que conta com galpão para vestiários, oficinas de manutenção, sanitários, bar, pista de bocha e malha, churrasqueira, sala da torcida organizada e estacionamento, em leilão para o pagamento de dívidas fiscais, avaliado em R$ 16.664.000 e ofertado por R$ 8.332.000.

Os lotes estão localizados em várias cidades do estado de São Paulo, como Campinas, Franco da Rocha, Guarujá, Itaquaquecetuba, Santos e ABC Paulista. Na capital, há itens disponíveis nos bairros Água Branca, Bela Vista, Bom Retiro, Cangaíba, Canindé, Consolação, Ermelino Matarazzo, Granja Julieta, Guaianazes, Jardim Figueira Grande, Jardim Paulista, Jd. Três Marias, Limoeiro, Moema, Mooca, Paraíso, Parque Ramos Freitas, Parque São Lourenço, Pátio Água Branca, Santo Amaro, São João Clímaco, Socorro, Vila Independência, Vila Lúcia, Vila Nova Curuçá e Vila Regente Feijó.

Veículos

Estão entre os destaques deste leilão virtual: um veículo Chevrolet Spin LT, cor branca, ano 2016, por R$ 10.000 (lote 01) e um veículo Volkswagen UP, ano 2015, por R$ 25.500 (lote 16).

Também está disponível uma embarcação Intermarine 46, denominada GIPRITA III, ano 2010, com 14m de comprimento, por lance mínimo de R$ 937.500 (lote 20).

Casas, terrenos e galpões

Em relação aos imóveis, destaca-se em Pindamonhangaba (lote 05), uma casa térrea de 110m², construída em terrenos de 187,5m², por R$ 175.000,00.

Na capital paulista, especificamente no bairro da Mooca (lote 38), um imóvel composto por quatro armazéns em um terreno de 5.012,35m². A propriedade tem galpão comercial/industrial com telhado de estrutura em madeira, pé direito alto, paredes em alvenaria rebocadas e pintadas, piso cimentado para carga pesada, diversos banheiros e quatro portões de entrada.

Aos fundos há uma área com cerca de 300m² de construção em alvenaria para escritório em dois pavimentos, com refeitório, banheiros e vestiário. Imóvel em estado regular de conservação, disponível R$ 14.630.925.

Como participar

SERVIÇO

1º Leilão: até 15 de outubro de 2025, com encerramento às 11h00 – Valor da Avaliação

2º Leilão: de 15 a 22 de outubro de 2025, com encerramento às 11h00 – Bens com até 50% de desconto.

Os lances já podem ser feitos virtualmente até às 11h00 de cada data - horário de encerramento - por meio do site da Fidalgo Leilões.