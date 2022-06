Leilão oferece imóveis e veículos com até 50% de desconto

A Justiça Federal realiza dois leilões de carros e imóveis um no dia 27 de junho e outro no dia 4 de julho. O lance mínimo permitido será de R$ 810 e os descontos chegam a 50%, com possibilidade de pagamento em até 60 vezes.

São 160 lotes de imóveis, veículos e bens diversos disponibilizados pelo Tribunal Regional de São Paulo, em parceria com a leiloeira Sato Leilões.

O evento será online e os lotes do dia 27 de junho já estão disponíveis para lances no site da leiloeira.

Destaques do leilão

Entre os veículos em destaque está um Mercedez Benz modelo C 180 HA18W Classic Plus, avaliado pelo mercado em R$ 11 mil e com lance inicial de R$ 8 mil.

Já entre os imóveis o destaque é uma unidade avaliada em R$ 28 mil e com lance mínimo de R$ 14 mil. Há também a possibilidade de arrematar uma sala de 33 metros quadrados avaliada em R$ 120 mil e com lance inicial de R$60 mil.

Como funciona o leilão

No primeiro dia do leilão online, os lances se iniciam no valor de avaliação. Já no segundo dia, a disputa começa com os valores iniciais. Nas duas etapas, o evento se encerra às 11h.

Para participar do leilão, é necessário realizar cadastro no site da leiloeiro, ter 18 anos completos ou mais e estar de acordo com as informações do edital. Assim, os possíveis compradorees estaram ciente das condições de pagamento e retirada.