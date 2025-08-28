Juros menores e aprovação digital: por que cresce o crédito com garantia de veículo

O acesso ao crédito tem se tornado um desafio para grande parte dos brasileiros. Com a taxa básica de juros ainda elevada e uma maior seletividade dos bancos na concessão de financiamentos, muitas pessoas enfrentam barreiras para conseguir um dinheiro extra, seja para um projeto ou para quitar dívidas mais caras. Além disso, o público tem procurado por modalidades que permitam encaixar o crédito dentro de um planejamento financeiro sustentável.

Nesse cenário, opções que combinam agilidade na aprovação e custos reduzidos têm ganhado espaço no mercado. É o caso do Empréstimo com Garantia de Veículo, modalidade na qual o cliente utiliza um automóvel quitado como bem de apoio para conseguir condições diferenciadas no crédito.

"Essa é uma combinação que contribui para o crescimento desta opção no mercado financeiro brasileiro”, explica Thiago Almeida, superintendente executivo de veículos do banco PAN.

Segundo o executivo, como a modalidade oferece uma garantia real, as instituições financeiras conseguem reduzir os riscos de inadimplência, o que se traduz em juros mais baixos e em prazos de pagamento mais longos para o contratante.

Condições atraentes

No caso do banco PAN, o Empréstimo com Garantia de Veículo pode ser feito por clientes com um veículo quitado em seu nome ou financiado pelo próprio banco. Além de carros, motos também são válidas. As taxas de juros partem de 1,40% ao mês -- valor bastante atrativo quando comparado com outras opções de crédito pessoal.

Almeida também destaca que essa modalidade oferece prazos de pagamento maiores, que podem chegar a até 60 meses. Tudo é feito através de uma jornada 100% digital, com a avaliação de documentos, por exemplo, feita online. "Com apenas o CPF e a placa do veículo, o cliente já recebe uma oferta personalizada conforme a sua necessidade".

Uma vez aprovado, o valor é liberado diretamente na conta do cliente. O valor do crédito pode chegar a até 100% do valor do veículo, dependendo da análise realizada.

Vale ressaltar que, ao optar pelo Empréstimo com Garantia de Veículo, o cliente não fica sem automóvel, podendo ser utilizado normalmente durante todo o período do contrato.

Por ser bastante versátil, essa modalidade de crédito serve tanto para quitar dívidas caras – como cartão e cheque especial – quanto para financiar projetos, abrir um negócio, reformar a casa ou custear cursos. A liberação rápida pode fazer diferença para quem precisa organizar a vida financeira ou aproveitar oportunidades.

“Seja para uma emergência, um sonho ou para investir, é uma alternativa relevante dentro do planejamento financeiro das famílias”, finaliza Almeida.