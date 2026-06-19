Jogo do Brasil contra Haiti impulsiona compras de última hora: entenda

A expectativa para o confronto entre Brasil e Haiti, nesta sexta-feira, 19, às 21h30, tem impulsionado as compras de última hora nas lojas da Americanas. A varejista registra aumento na demanda por produtos relacionados à Copa do Mundo, movimento que se soma ao aquecimento do consumo observado em datas sazonais.

No jogo de estreia da seleção brasileira, as vendas de camisetas chegaram a triplicar em relação à média diária, enquanto os artigos para torcer registraram crescimento de 60% na comparação com o primeiro dia do campeonato.

O interesse dos consumidores pelos produtos da competição já vem se refletindo nos resultados da companhia desde o início do torneio. Até agora, mais de 60 milhões de figurinhas foram vendidas pela rede, que espera alcançar a marca de 100 milhões de unidades comercializadas até a final da Copa.

Os produtos temáticos também ganham espaço entre os torcedores.

A Americanas já vendeu mais de 65 mil itens exclusivos de vestuário, da própria marca, e acessórios de torcida. Além dos produtos ligados diretamente ao futebol, a proximidade dos jogos também aumenta a procura por snacks, bebidas e itens de conveniência.