João Pedro Nascimento renuncia à presidência da CVM antes do término do mandato

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Nascimento, anunciou nesta sexta-feira, 18 de julho, sua saída antecipada do cargo, que originalmente teria término previsto para 15 de julho de 2027. Nascimento justificou sua decisão como sendo por "razões pessoais".

A renúncia de Nascimento será formalizada no Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira, com sua saída do cargo marcada para o início da próxima semana. A Lei 6.385, que cria a CVM, estabelece que, em casos de renúncia, morte ou término de mandato do presidente, a presidência da Comissão será assumida interinamente pelo membro mais antigo ou de maior idade do colegiado. Nesse caso, o diretor Otto Lobo assumirá a presidência interinamente.

A decisão de Nascimento marca o fim de um período à frente da CVM, órgão responsável pela regulamentação e supervisão do mercado de valores mobiliários no Brasil. A Comissão deverá seguir com sua agenda regulatória, enquanto o novo presidente interino, Otto Lobo, terá a missão de dar continuidade aos projetos em andamento.