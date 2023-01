Itaú Unibanco lança campanha de renegociação de dívidas

O Itaú Unibanco lançou uma nova campanha de renegociação de dívidas. O banco oferecerá taxas a partir de 0,5% ao mês, permitirá pagamento da primeira parcela para até 60 dias e ainda dará opções de parcelamento e descontos.

Além da redução de taxas de juros, o banco facilitará o parcelamento com entrada (quanto maior o valor da entrada paga pelo cliente, melhores as condições da proposta) e oferecerá descontos na quitação.

Os clientes do banco interessados podem acessar o app do Itaú, iniciar uma conversa por WhatsApp no número (11) 4004-1144 ou entrar no site https://renegociacao.itau.com.br/ (em caso de esquecimento da senha eletrônica ou conta inativa), além dos canais tradicionais de atendimento ou ainda, nas agências dos correios em todo o Brasil.

“Com todas as despesas comuns desta época do ano (como matrícula, tributos, material escolar e outros), muitas vezes o orçamento fica mais comprometido, por isso, o banco trabalha com propostas que auxiliam as pessoas nesse processo, para que os nossos clientes recuperarem o equilíbrio financeiro mais rapidamente e possam voltar a planejar o futuro com mais segurança financeira”, diz Beatriz Bernardi, diretora de Recuperação do Varejo do Itaú Unibanco.