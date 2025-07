IR 2025: Consulta ao terceiro lote de restituição começa hoje; veja como verificar

A Receita Federal libera nesta quinta-feira, 24, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025. A partir das 10h, contribuintes poderão acessar o site oficial da Receita para verificar se estão na lista de beneficiados.

Para realizar a consulta, basta informar o CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025). Outra opção é usar o aplicativo da Receita Federal, disponível para Android e iOS, que facilita o acesso à consulta também em dispositivos móveis.

O pagamento do terceiro lote será feito no dia 31 de julho, somando R$ 10 bilhões que serão devolvidos para 7,2 milhões de contribuintes. O depósito será realizado na conta bancária ou na chave Pix indicada pelo contribuinte na sua declaração. Este lote beneficiará principalmente idosos, pessoas com deficiência, educadores e aqueles que optaram pelo pré-preenchimento da declaração ou escolheram o Pix como forma de recebimento.

Quem recebe a restituição?

O lote beneficiará 15.988 idosos com mais de 80 anos, 83.575 contribuintes entre 60 e 79 anos, 11.298 pessoas com alguma deficiência física ou mental, além de 35.315 cidadãos cujo principal rendimento seja proveniente do magistério. Também terão prioridade 6.316.894 contribuintes que optaram pelo preenchimento prévio da declaração e indicaram o Pix, junto a 755.978 contribuintes não prioritários.

Para aqueles que não foram incluídos, o status da declaração pode ser consultado diretamente no site da Receita Federal. Caso o status esteja "Processada, em fila de restituição", isso significa que o contribuinte está na fila para o recebimento, mas não se sabe ainda o lote exato. Já a mensagem "Com pendências" indica que a declaração foi retida na malha fina, exigindo uma retificação.

Calendário da restituição 2025:

1º lote : 30 de maio

: 30 de maio 2º lote : 30 de junho

: 30 de junho 3º lote : 31 de julho

: 31 de julho 4º lote : 29 de agosto

: 29 de agosto 5º lote: 30 de setembro

O dinheiro será depositado diretamente na conta bancária ou chave Pix indicada na declaração, garantindo maior comodidade aos beneficiados.