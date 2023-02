IPVA no RJ: pagamento da 2ª parcela começa nesta quinta-feira; veja calendário

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro informou que começa hoje a segunda rodada do pagamento do IPVA no estado. Nesta quinta-feira, 23, os proprietários dos veículos com placa final 0 devem pagar a segunda parcela do imposto. O calendário termina no dia 13 de março, com o final da placa 9.

As alíquotas do imposto (4% para carros flex; 2% para motos, 1,5% para automóveis movidos a GNV e 0,5% para veículos movidos exclusivamente a energia elétrica) são aplicadas sobre os preços de mercado dos veículos, calculados pela Fipe.

O pagamento do IPVA deve ser feito por meio da GRD (Guia de Regularização de Débitos), que pode ser retirada pelo contribuinte no Portal do IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda ou no site do banco Bradesco. É preciso informar os números do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e do CPF ou CNPJ do proprietário. ]

A GRD está disponível para impressão desde a primeira quinzena de janeiro e o pagamento pode ser realizado em qualquer agência bancária.

Confira abaixo o calendário completo de vencimento do IPVA 2023 no estado.