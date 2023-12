IPVA mais caro de São Paulo é de R$ 562,9 mil; veja quais são os modelos com os maiores tributos

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 tem o primeiro vencimento já agora, no dia 11 de janeiro. Os prazos para pagamento variam de acordo com o final da placa (veja abaixo o cronograma) e o contribuinte pode optar por pagar à vista, em janeiro, com desconto de 3% ou quitar o IPVA integralmente em fevereiro, mas sem desconto. Ainda é possível parcelar o tributo em até cinco vezes (nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio).

Para os moradores de São Paulo, há uma notícia positiva: o imposto deve ficar 4,1% mais barato em 2024. Isso porque os preços de venda dos automóveis no varejo apresentaram um recuo, segundo levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Como o IPVA é calculado com base nesses valores, o imposto também diminuiu.

A tabela de valores foi publicada nesta quinta-feira, 21, pela Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP), em edição suplementar do Diário Oficial do Estado. Nela, é possível checar todos os valores venais por modelo, marca e ano. No entanto, a Secretaria de Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP) criou uma página simplificada de consulta, no Sistema de Veículos (Sivei), onde o proprietário só precisa informar a placa do veículo para descobrir o respectivo valor venal.

IPVAS mais caros

Entre os veículos mais caros, a Porsche se destaca na categoria carro, com um IPVA na faixa dos R$ 562 mil. Confira abaixo os automóveis com IPVA mais caros e mais baratos.

Automóvel

Marca/Modelo: 1108680 - I/PORSCHE 918 SPYDER

Ano de fabricação: 2015

Frota: 3

Valor: R$ R$ 14.074.612,00

Valor de IPVA: R$ 562.984,48

Motos e similares

Marca/Modelo: 0001940- I/DUCATI PANIGALE V4 SP

Ano de fabricação: 2021

Frota: 1

Valor: R$ 432.749,00

Valor de IPVA: R$ 8.654,98

Camioneta/Utilitário

Marca/Modelo: 2005640 - I/ROLLS-ROYCE CULLINAN B

Ano de fabricação: 2022

Frota: 2

Valor: R$ 6.026.577,00

Valor de IPVA: R$ 241.063,08

Caminhão

Marca/Modelo: 3003600- VW/17.330 MITREN BOMB

Ano de fabricação: 2021

Frota: 1

Valor: R$ 1.472.785,00

Valor de IPVA: R$ 22.091,78

Ônibus/micro-ônibus

Marca/Modelo: 4000890- BYD/D11B ATTIVI EXPRESS

Ano de fabricação: 2021

Frota: 3

Valor: R$ 1.783.135,00

Valor de IPVA: R$ 35.662,70

IPVAS mais baratos

Automóvel

Marca/Modelo: 1143170 - ANTONIO CARLOS/F.PROPRIA

Ano de fabricação: 2004

Frota: 1

Valor: R$ 1.280,00

Valor de IPVA: R$ 51,20

Motos e similares:

Marca/Modelo: 0287000- MOTTUS/MOTTOCA SX

Ano de fabricação: 2004

Frota: 3

Valor: R$ R$ 897,00

Valor de IPVA: R$ 17,94

Camioneta/Utilitário

Marca/Modelo: 2035040 - TOKUJI/F.PROPRIA

Ano de fabricação: 2004

Frota: 1

Valor: R$ 3.381,00

Valor de IPVA: R$ 135,24​

Caminhão

Marca/Modelo: 3414050 - I/KIA BESTA SV GRAND

Ano de fabricação: 2004

Frota: 18

Valor: R$ 22.232,00

Valor de IPVA: R$ 333,48

Ônibus/micro-ônibus:

Marca/Modelo: 4652010 - I/JIMBEI HAISE SY6480 AD

Ano de fabricação: 2007

Frota: 2

Valor: R$ 11.811,00

Valor de IPVA: R$ 236,22

Como pagar o IPVA?

Para pagar o IPVA 2024, o contribuinte pode consultar uma rede bancária credenciada e utilizar o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam). Neste caso, é possível pagar pela internet ou débito agendado, nos terminais de autoatendimento ou outros canais oferecidos pela instituição bancária. O imposto também pode ser pago em casas lotéricas e nas empresas credenciadas à Sefaz-SP, que aceitarão cartão de crédito.

Há ainda a modalidade de pagamento via PIX. Nesta forma, o contribuinte precisa entrar na página do IPVA na plataforma do Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar o QR Code para pagamento — lembrando que este código tem validade de 15 minutos. Não tendo sido pago, será necessário emitir um novo QR code. Ao ler o código com o aplicativo de banco, o destino que deve aparecer é “Secretaria da Fazenda e Planejamento", sob o CNPJ 46.377.222/0003-90 em conta do Banco do Brasil.

Calendário IPVA 2024

O calendário para o pagamento do IPVA de caminhões segue os mesmos vencimentos da coluna janeiro acima, e também concede o desconto de 3% quando se trata do pagamento integral. Entretanto, para os donos que optarem pelo parcelamento sem desconto, os vencimentos são em 20 de março, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro.​

