IPVA em SP: pagamento da 2ª parcela começa nesta semana; veja calendário

Os proprietários de veículos de São Paulo devem ficar atentos ao calendário de pagamento do IPVA 2023. Em fevereiro, ainda é possível quitar o imposto de forma integral, mas sem o desconto. Além disso, quem optou pelo parcelamento, em janeiro, também deve recolher a segunda parcela do imposto neste mês.

Este ano, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo optou por deixar todas as datas de vencimento no mesmo dia de cada mês. Os prazos de pagamento para veículos de placa final 1, por exemplo, foram fixados em 11 de janeiro, 11 de fevereiro, 11 de março, 11 de abril e 11 de maio. Se o vencimento ocorrer no final de semana ou feriado, o pagamento pode ser realizado no próximo dia útil, seguindo a regra geral do processo civil.

Como a placa final 1 vence neste sábado, 11, e a final 2 no domingo, o pagamento pode ser feito na segunda-feira, dia 13. Veículos com placa final 3 têm vencimento na própria segunda, 13, último dia para a quitação da segunda parcela. Veja calendário:

Mês fevereiro março abril maio Parcela 2ª Parcela ou Cota Única 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela Sem Desconto Sem Desconto Sem Desconto Sem Desconto Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Final 1 11/fev 11/mar 11/abr 11/mai Final 2 12/fev 12/mar 12/abr 12/mai Final 3 13/fev 13/mar 13/abr 13/mai Final 4 16/fev 16/mar 16/abr 16/mai Final 5 17/fev 17/mar 17/abr 17/mai Final 6 18/fev 18/mar 18/abr 18/mai Final 7 19/fev 19/mar 19/abr 19/mai Final 8 20/fev 20/mar 20/abr 20/mai Final 9 23/fev 23/mar 23/abr 23/mai Final 0 24/fev 24/mar 24/abr 24/mai

Como pagar o IPVA

Para efetuar o pagamento, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor) e realizar o recolhimento do tributo, por meio dos terminais de autoatendimento ou nos guichês de caixa. O pagamento pode ser feito também pela internet, ou por meio de outros canais oferecidos pela instituição bancária. O IPVA pode, ainda, ser pago em casas lotéricas.

Como consultar o IPVA

A consulta do IPVA pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos de celular disponibilizados pelos bancos, bastando informar o número do Renavam.

Também é possível verificar diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), clicando aqui, mediante o número do Renavam e placa do veículo.

A Sefaz-SP disponibiliza, ainda, consulta ao valor venal do automóvel para 2023 no Sistema de Veículos (Sivei), bastando ao proprietário informar a placa do veículo. O proprietário tem até a data de vencimento da placa para quitar o imposto em cota única, com desconto, ou pagar a primeira parcela do tributo.

Licenciamento

O pagamento do licenciamento em São Paulo começa em 1º de julho e vai até dezembro para carros de passeio. Entretanto, os proprietários que optarem por regularizar o licenciamento de forma antecipada é possível atualizar o documento de 2023 a partir deste mês. Veja abaixo o calendário de Licenciamento do Estado de São Paulo para veículos de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque:

O licenciamento é totalmente online, feito pelo sistema bancário, sem necessidade de se dirigir até uma unidade do Detran.SP ou do Poupatempo.

Os motoristas que não licenciarem o veículo no prazo estabelecido cometem uma infração gravíssima, que pode acarretar uma série de problemas para o condutor, como remoção do veículo ao pátio, multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Para licenciar o veículo é preciso informar o número do Renavam e pagar via internet banking, aplicativo, caixa eletrônico dos bancos conveniados (Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú e Caixa Econômica Federal) ou nas lotéricas os débitos do veículo, como IPVA, possíveis multas exigíveis e a taxa de licenciamento.

O documento digital fica disponível para download e impressão no item ‘Licenciamento Digital’ nos portais do Poupatempo, Detran.SP e Senatran, além dos aplicativos Poupatempo Digital, Detran.SP e Carteira Digital de Trânsito – CDT. O motorista poderá imprimir em papel sulfite comum (A4-branca).

Balanços do pagamento

A Secretaria da Fazenda e Planejamento arrecadou R$ 9,7 bilhões no ciclo de janeiro do IPVA 2023. Foram R$ 7,8 bilhões de proprietários que quitaram o imposto à vista, com desconto de 3%, e R$ 1,9 bilhão de proprietários que pagaram a primeira parcela do imposto.