IPVA 2025: consumidor pode usar crédito da Nota Fiscal Paulista para pagar imposto; veja como

O usuário cadastrado no programa Nota Fiscal Paulista pode utilizar seus créditos até 31 de outubro para pagar, total ou parcialmente, o IPVA de 2025 do seu veículo. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo lembra que outubro é o único período do ano em que os consumidores podem utilizar seus créditos com essa finalidade.

Como utilizar os créditos para pagar o IPVA

Os interessados em usar os créditos do programa devem fazer essa opção diretamente no site da Nota Fiscal Paulista. O processo é simples:

Acesse o menu “Conta corrente”

Clique em “Utilizar Créditos”

Escolha a opção “Quitação ou abatimento no valor do IPVA”

O veículo indicado precisa estar registrado em nome do usuário cadastrado para que a operação seja válida. [Grifar] A operação é irretratável: em caso de venda do veículo, não será possível desfazer a transação.

Restituição e outros detalhes

O consumidor pode escolher entre enviar o valor integral ou parcial para o abatimento do IPVA. Caso envie mais do que o necessário para quitar o imposto, o saldo excedente será restituído na conta da Nota Fiscal Paulista.

Números da utilização dos créditos

Em outubro de 2023, 13.398 consumidores optaram por utilizar seus créditos para o pagamento do IPVA, totalizando cerca de R$ 478,6 mil.