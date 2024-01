IPVA 2024: último dia para pagamento com desconto de placa final 7 em São Paulo; veja como pagar

Começa nesta sexta-feira, 19, o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 em São Paulo para proprietários de veículos com placa final 7. A data é a última para estes motoristas (carros e caminhões) pagarem com desconto ou quitarem a primeira parcela (confira o calendário completo abaixo).

O tributo é um imposto estadual, em que cada estado define suas regras de pagamento e cronograma. Em São Paulo, quem optar por pagar à vista no mês de janeiro terá desconto de 3%. Já quem optar por parcelar, pode dividir o tributo em até cinco parcelas (com vencimento nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio). Além dessas duas opções, o contribuinte também pode quitar integralmente o IPVA em fevereiro, mas sem o desconto.

Como pagar o IPVA?

Para pagar o IPVA 2024, o contribuinte pode consultar uma rede bancária credenciada e utilizar o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam). Neste caso, é possível pagar pela internet ou débito agendado, nos terminais de autoatendimento ou outros canais oferecidos pela instituição bancária. O imposto também pode ser pago em casas lotéricas e nas empresas credenciadas à Sefaz-SP, que aceitarão cartão de crédito.

Há ainda a modalidade de pagamento via Pix. Nesta forma, o contribuinte precisa entrar na página do IPVA na plataforma do Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar o QR Code para pagamento — lembrando que este código tem validade de 15 minutos. Não tendo sido pago, será necessário emitir um novo QR code. Ao ler o código com o aplicativo de banco, o destino que deve aparecer é “Secretaria da Fazenda e Planejamento", sob o CNPJ 46.377.222/0003-90 em conta do Banco do Brasil.

O calendário para o pagamento do IPVA de caminhões segue os mesmos vencimentos da coluna janeiro acima, e também concede o desconto de 3% quando se trata do pagamento integral. Entretanto, para os donos que optarem pelo parcelamento sem desconto, os vencimentos são em 20 de março, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro.​