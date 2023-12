IPVA 2024: imposto terá redução média de 4,39% no Rio de Janeiro; entenda

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do Rio de Janeiro terá uma redução média de 4,39% em 2024. A variação é calculada com base na tabela de valores venais divulgada pela Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-RJ) e publicada no "Diário Oficial do Estado" do Rio nesta terça-feira, 26.

Os valores venais se referem ao preço de mercado de cada veículo, levando em consideração o modelo e o ano de lançamento e são calculados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Como o preço de mercado apresentou uma redução, o imposto também ficará mais barato.

Para carros e motos, que representam a maior parte da frota de cerca de 4 milhões de pagantes do imposto, as reduções médias serão de 4,61% e 3,97%, respectivamente.

Diferentes alíquotas

Sobre o valor venal, é aplicada a alíquota do tributo, que varia de acordo com o combustível utilizado. Para modelos flex, o IPVA é de 4% do preço de mercado (valor venal) do veículo. Já os donos de motocicletas pagam 2%. Automóveis movidos a Gás Natural Veicular (GNV) têm uma alíquota de 1,5%, enquanto carros movidos exclusivamente a energia elétrica o percentual é de 0,5%.

Como calcular o imposto a pagar?

Para calcular o IPVA, basta multiplicar o valor venal do veículo de acordo com a tabela Fipe pela alíquota devida. Depois, é só dividir o valor por 100 para encontrar o imposto que deverá ser pago.

Como pagar o IPVA?

O imposto poderá ser pago à vista, com 3% de desconto, ou parcelado em três vezes, mas sem direito ao abatimento. Para pagar o IPVA, será preciso emitir a Guia de Recolhimento de Débitos (GRD). A cobrança estará disponível no Portal do IPVA da Sefaz ou no site do Bradesco em janeiro.

O primeiro vencimento da tabela, para os automóveis com final de placa número 0, ocorre no dia 22 de janeiro, independentemente da modalidade de quitação escolhida pelo contribuinte. Veículos com mais de 15 anos de fabricação ficam isentos do pagamento de imposto anual.

