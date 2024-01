IPVA 2024: criminosos enviam e-mails com falsas promessa de desconto de 50%; entenda o golpe

Criminosos se aproveitam do começo do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em diversos estados e tentam aplicar golpes, alerta Kaspersky, empresa de cibersegurança. Por meio de e-mails, os golpistas buscam atrair as vítimas com falsas promessas de descontos de 50% para o pagamento do imposto.

Fabio Assolini, diretor da equipe de Pesquisa e Análise para a América Latina da Kaspersky, explica que os cibercrimes estão mais sofisticados. Neste golpe atual, os criminosos utilizam, inclusive, valores reais retirados do site legítimo para tentar persuadir ainda mais a vítima.

“Com as constantes ‘melhorias’ do cibercrime, é importante que as pessoas estejam atentas a mensagens suspeitas, especialmente aquelas que prometem descontos tentadores ou ofertas financeiras extraordinárias. Ao detectar sinais, como links duvidosos ou solicitações de informações sensíveis, é essencial pausar e verificar a autenticidade antes de agir”, diz Assolini.

Golpe do IPVA, como funciona?

O golpe começa por e-mail, mas acontece, de fato, no momento em que a vítima clica em um botão e é direcionado para um site falso. De acordo com a empresa, a vítima recebe um e-mail bem escrito, sem erros ortográficos aparentes, com uma suposta oportunidade de emissão de guia de pagamento do IPVA, oferecendo um desconto de 50%.

Embaixo do texto, há um botão de “consulta”. Ao clicar, a pessoa é redirecionada para um site falso e guiada para inserir informações pessoais e detalhes do veículo. Neste momento, os golpistas conseguem roubar essas informações e as utilizam para fazer uma consulta real nos sites oficiais sobre os valores do veículo.

Pelos valores apresentados pelo site serem reais, os golpistas conseguem transmitir veracidade à vítima e, nesse momento, o dono do veículo é levado a uma página em que pode gerar o código de pagamento das faturas, com a opção de pagamento válida apenas via PIX por QR code. Ao efetuar o pagamento, os fundos são transferidos para uma conta, em um banco digital, controlada pelos cibercriminosos, resultando em perda financeira direta para as vítimas.

Sinais para identificar o golpe

A Kaspersky alerta todos os usuários a estarem atentos a e-mails suspeitos relacionados ao IPVA e faz as seguintes recomendações:

Desconfie de e-mails que oferecem descontos significativos ou promoções inusitadas.

significativos ou promoções inusitadas. Verifique cuidadosamente os links antes de clicar e não insira informações pessoais em sites suspeitos.

e não insira informações pessoais em sites suspeitos. Mantenha seu software antivírus e anti-malware atualizad o, pois ele pode reconhecer sites falsos e links maliciosos.

o, pois ele pode reconhecer sites falsos e links maliciosos. Esteja ciente das táticas de phishing (golpes que acontecem a partir de um contato) e eduque-se sobre como reconhecê-las – é importante entender que nem toda mensagem é confiável e, principalmente, não repassar um possível golpe.

